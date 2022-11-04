В Украине за два месяца погибли не менее 500 мобилизованных заключенных из России – СМИ

По некоторым данным, на войну в Украине были наняты десятки тысяч заключенных Фото: ЕРА (архив)

Издание ссылается на документы, которые отправлялись семьям погибших с подписью одного из руководителей ЧВК "Вагнер" Андрея Трошева.

"По косвенным признакам (опираясь на нумерацию документов) можно сделать вывод, что меньше чем за месяц (с 18 сентября по 13 октября) Трошевым было отправлено минимум 224 письма с соболезнованиями, а всего к середине октября в Украине погибло не менее 458 завербованных [основателем ЧВК Евгением] Пригожиным заключенных. [...] К началу ноября их число точно больше 500, но сколько именно – неизвестно", – пишет The Insider.

Журналисты обращают внимание, что "с середины октября никто из родственников не выкладывал фото наград, где был бы виден порядковый номер", и предполагают, что, "вероятно, родственников предупредили, что выкладывать фото документов о награждении запрещено".

The Insider упоминает несколько случаев гибели заключенных, которые, в частности до попадания на войну отбывали сроки за кражи, убийства, торговлю наркотиками, причинение тяжких телесных повреждений.

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Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

По информации российско-израильского бизнесмена Леонида Невзлина, Пригожин нанял уже больше 20 тыс. заключенных.