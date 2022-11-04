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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине за два месяца погибли не менее 500 мобилизованных заключенных из России – СМИ

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По некоторым данным, на войну в Украине были наняты десятки тысяч заключенных
По некоторым данным, на войну в Украине были наняты десятки тысяч заключенных
Фото: ЕРА (архив)

За два месяца в Украине погибли более 500 российских заключенных, которых наняли воевать представители частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом со ссылкой на Украинский центр изучения и противодействия гибридным угрозам и собственные данные сообщил 4 ноября российский The Insider.

Издание ссылается на документы, которые отправлялись семьям погибших с подписью одного из руководителей ЧВК "Вагнер" Андрея Трошева.

"По косвенным признакам (опираясь на нумерацию документов) можно сделать вывод, что меньше чем за месяц (с 18 сентября по 13 октября) Трошевым было отправлено минимум 224 письма с соболезнованиями, а всего к середине октября в Украине погибло не менее 458 завербованных [основателем ЧВК Евгением] Пригожиным заключенных. [...] К началу ноября их число точно больше 500, но сколько именно – неизвестно", – пишет The Insider.

Журналисты обращают внимание, что "с середины октября никто из родственников не выкладывал фото наград, где был бы виден порядковый номер", и предполагают, что, "вероятно, родственников предупредили, что выкладывать фото документов о награждении запрещено".

The Insider упоминает несколько случаев гибели заключенных, которые, в частности до попадания на войну отбывали сроки за кражи, убийства, торговлю наркотиками, причинение тяжких телесных повреждений.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер"  располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

По информации российско-израильского бизнесмена Леонида Невзлина, Пригожин нанял уже больше 20 тыс. заключенных.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, заключенные, наемники, война России против Украины, Вагнер, погибшие, ЧВК
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