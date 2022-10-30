Пригожин, скорее всего, начал вербовать в "Вагнер" заключенных с ВИЧ и гепатитом C – британская разведка

"27 октября 2022 года российский бизнесмен Евгений Пригожин опубликовал в сети, очевидно, признание утверждений о том, что его частная военная компания "Вагнер" изменила свои стандарты и вербует российских осужденных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит С", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что роль "Вагнера" значительно изменилась после полномасштабного вторжения России в Украину.

"В предыдущих конфликтах она поддерживала относительно высокие стандарты набора, и многие из ее членов ранее служили профессиональными российскими солдатами. Прием заключенных с серьезными проблемами со здоровьем подчеркивает подход, который в настоящее время отдает предпочтение количеству, а не опыту или качеству. Недавно Пригожин обсуждал планы создания 200-километровой оборонительной "линии Вагнера" на востоке Украины. Это потребует большой рабочей силы. Существует реальная возможность того, что некоторые новобранцы-осужденные сначала будут привлечены к работе по возведению оборонительных сооружений", – сообщили в ведомстве.