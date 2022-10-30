Пригожин, скорее всего, начал вербовать в "Вагнер" заключенных с ВИЧ и гепатитом C – британская разведка

"27 октября 2022 года российский бизнесмен Евгений Пригожин опубликовал в сети, очевидно, признание утверждений о том, что его частная военная компания "Вагнер" изменила свои стандарты и вербует российских осужденных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит С", – говорится в сообщении.
В разведке отметили, что роль "Вагнера" значительно изменилась после полномасштабного вторжения России в Украину.
"В предыдущих конфликтах она поддерживала относительно высокие стандарты набора, и многие из ее членов ранее служили профессиональными российскими солдатами. Прием заключенных с серьезными проблемами со здоровьем подчеркивает подход, который в настоящее время отдает предпочтение количеству, а не опыту или качеству. Недавно Пригожин обсуждал планы создания 200-километровой оборонительной "линии Вагнера" на востоке Украины. Это потребует большой рабочей силы. Существует реальная возможность того, что некоторые новобранцы-осужденные сначала будут привлечены к работе по возведению оборонительных сооружений", – сообщили в ведомстве.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 October 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 30, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/NnbL0SZv8W
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/pVG0B0CJXK
Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".
Эксперты отмечают растущее влияние Пригожина в России и его амбиции. Он критикует российских кадровых военных и не стесняется выражать в лицо Путину недовольство тем, что армия РФ плохо воюет и слишком сильно полагаются на успешные, как считает Пригожин, действия наемников из его ЧВК.
27 октября создатель ЧВК "Вагнер" заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт.