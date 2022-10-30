ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин, скорее всего, начал вербовать в "Вагнер" заключенных с ВИЧ и гепатитом C – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пригожин долгое время отрицал свою связь с ЧВК "Вагнер"
Пригожин долгое время отрицал свою связь с ЧВК "Вагнер"
Фото: EPA

В российскую частную военную компанию "Вагнер", скорее всего, начали набирать людей с тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированных. Об этом говорится в сообщении британской разведки, которое было опубликовано в Twitter минобороны Великобритании 30 октября.

"27 октября 2022 года российский бизнесмен Евгений Пригожин опубликовал в сети, очевидно, признание утверждений о том, что его частная военная компания "Вагнер" изменила свои стандарты и вербует российских осужденных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит С", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что роль "Вагнера" значительно изменилась после полномасштабного вторжения России в Украину.

"В предыдущих конфликтах она поддерживала относительно высокие стандарты набора, и многие из ее членов ранее служили профессиональными российскими солдатами. Прием заключенных с серьезными проблемами со здоровьем подчеркивает подход, который в настоящее время отдает предпочтение количеству, а не опыту или качеству. Недавно Пригожин обсуждал планы создания 200-километровой оборонительной "линии Вагнера" на востоке Украины. Это потребует большой рабочей силы. Существует реальная возможность того, что некоторые новобранцы-осужденные сначала будут привлечены к работе по возведению оборонительных сооружений", – сообщили в ведомстве.

Контекст:

Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер"  располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все". 

Эксперты отмечают растущее влияние Пригожина в России и его амбиции. Он критикует российских кадровых военных и не стесняется выражать в лицо Путину недовольство тем, что армия РФ плохо воюет и слишком сильно полагаются на успешные, как считает Пригожин, действия наемников из его ЧВК.

27 октября создатель ЧВК "Вагнер" заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт. 

Теги: Великобритания, разведка, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил G
Елена ПОСКАННАЯ
Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал
Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
Джамала призналась мужу в любви
Джамала призналась мужу в любви
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине
"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине
В сети завирусился шуточный пост о сходстве Вин Дизеля с изображением "Адама – первого человека, созданного Богом"
В сети завирусился шуточный пост о сходстве Вин Дизеля с изображением "Адама – первого человека, созданного Богом"
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (845097)
2
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега (291370)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (239593)
4
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (198696)
5
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды (118765)
6
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (114749)
7
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка (85825)
8
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы (55126)
 
 
 
 