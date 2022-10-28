Россия строит на востоке Украины "линию Вагнера". Эксперты заявили, что она может задержать наступление ВСУ максимум на несколько часов

Созданная российским бизнесменом Евгением Пригожиным частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" продолжает развивать возможности своих формирований для ведения воздушной войны, отметил в своем анализе американский Институт исследования войны (ISW). В обзоре сказано, что ЧВК "Вагнер" набирает военных для формирования или пополнения экипажей вертолетов и штурмовиков, зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1" и С-300, специалистов по радиоэлектронной борьбе.

По мнению Мусиенко, таким образом россияне не скрывают, что, возможно, планируют отходить на другие оборонные рубежи. Также, по его мнению, ЧВК хочет приготовить "неприятные сюрпризы" по этой линии, расположив свою артиллерию на случай подхода украинских войск к Сватовому или Кременной Луганской области.

Как отметил эксперт, така оборона должна не только удерживает, а создавать "ловушку". Но, по его мнению, украинские военные смогут обойти ее с флангов или подавить артиллерию более дальнобойными системами, которые у них есть.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук считает, что первопричина появления "линии Вагнера" – "борьба за власть и приверженность президенту РФ Владимиру Путину". Он добавил, что проект только "в зачаточном состоянии", и линией обороны это пока "назвать сложно".

Эксперт добавил, если "линию Вагнера" построят, она действительно поможет задержать продвижение ВСУ, но "на несколько часов".