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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия строит на востоке Украины "линию Вагнера". Эксперты заявили, что она может задержать наступление ВСУ максимум на несколько часов

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Maxar опубликовал спутниковые снимки стройки "линии Вагнера"
Maxar опубликовал спутниковые снимки стройки "линии Вагнера"
Фото: Maxar Technologies

То, что Россия строит на востоке Украине "линию Вагнера" может означать, что российская армия готовится к отступлению. Такое мнение выразил глава Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко в комментарии "Радіо Свобода", опубликованном 27 октября.

Созданная российским бизнесменом Евгением Пригожиным частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" продолжает развивать возможности своих формирований для ведения воздушной войны, отметил в своем анализе американский Институт исследования войны (ISW). В обзоре сказано, что ЧВК  "Вагнер" набирает военных для формирования или пополнения экипажей вертолетов и штурмовиков, зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1" и С-300, специалистов по радиоэлектронной борьбе.

По мнению Мусиенко, таким образом россияне не скрывают, что, возможно, планируют отходить на другие оборонные рубежи. Также, по его мнению, ЧВК хочет приготовить "неприятные сюрпризы" по этой линии, расположив свою артиллерию на случай  подхода украинских войск к Сватовому или Кременной Луганской области.

Как отметил эксперт, така оборона должна не только удерживает, а создавать "ловушку". Но, по его мнению, украинские военные смогут обойти ее с флангов или подавить артиллерию более дальнобойными системами, которые у них есть.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук считает, что первопричина появления "линии Вагнера" – "борьба за власть и приверженность президенту РФ Владимиру Путину". Он добавил, что проект только "в зачаточном состоянии", и линией обороны это пока "назвать сложно". 

Эксперт добавил, если "линию Вагнера" построят, она действительно поможет задержать продвижение ВСУ, но "на несколько часов".

Контекст:

15 октября агентство РИА ФАН опубликовали карту и видео как ЧВК "Вагнер" карта сооружает укрепления в Луганской области. То, что подобная линия строится, подтвердили спутниковые снимки Maxar Technologies, которые 22 октября опубликовал CNNУкрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются русские, не дадут украинским машинам и танкам двигаться на восток. За противотанковыми укреплениями находится большая траншея, говорится в материале. 

О том, что продолжается строительство "линии Вагнера" также сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

27 октября создатель ЧВК "Вагнер" заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт. 

Теги: армия, оборона, артиллерия, российская агрессия, война России против Украины, Вагнер, ЧВК, Александр Мусиенко, ISW
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