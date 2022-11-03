С 24 февраля из плена РФ были освобождены 1138 украинцев – ГУР Минобороны

"Следующие обмены будут. За период полномасштабного вторжения 1138 украинцев вернулись домой в рамках публичных обменов, работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Это большая командная работа ГУР, СБУ, Офиса президента, Министерства внутренних дел – всех структур", – сказал Юсов.
По его словам, следующие обмены "готовятся и состоятся в ближайшее время".
Самый крупный на сегодня обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Последний обмен состоялся 3 ноября. В Украину вернулось 107 военных. Из них шесть офицеров, 101 рядовой и сержант из Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил, теробороны, погранслужбы, ГСЧС и других силовых и спасательных ведомств. 74 освобожденных – защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе. Один из тех, кто сегодня вернулся в Украину, – боец, раненый в результате взрыва в Оленовской колонии.