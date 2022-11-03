ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 24 февраля из плена РФ были освобождены 1138 украинцев – ГУР Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
3 ноября из российского плена вернулись 107 украинцев
3 ноября из российского плена вернулись 107 украинцев
Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram

С 24 февраля из российского плена были освобождены 1138 украинцев. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона 3 ноября, трансляцию вел канал "1+1".

"Следующие обмены будут. За период полномасштабного вторжения 1138 украинцев вернулись домой в рамках публичных обменов, работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Это большая командная работа ГУР, СБУ, Офиса президента, Министерства внутренних дел – всех структур", – сказал Юсов.

По его словам, следующие обмены "готовятся и состоятся в ближайшее время".

Контекст:

Самый крупный на сегодня обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Последний обмен состоялся 3 ноября. В Украину вернулось 107 военных. Из них шесть офицеров, 101 рядовой и сержант из Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил, теробороны, погранслужбы, ГСЧС и других силовых и спасательных ведомств. 74 освобожденных – защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе. Один из тех, кто сегодня вернулся в Украину, – боец, раненый в результате взрыва в Оленовской колонии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, плен, Андрей Юсов, война России против Украины, обмен пленными, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане
"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане
Жена Усика процитировала Лину Костенко на берегу Атлантического океана
Жена Усика процитировала Лину Костенко на берегу Атлантического океана
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (121672)
2
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (118716)
3
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (84342)
4
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (78316)
5
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (62147)
6
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (48769)
7
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото (38068)
8
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (35480)
 
 
 
 