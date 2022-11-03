С 24 февраля из плена РФ были освобождены 1138 украинцев – ГУР Минобороны

"Следующие обмены будут. За период полномасштабного вторжения 1138 украинцев вернулись домой в рамках публичных обменов, работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Это большая командная работа ГУР, СБУ, Офиса президента, Министерства внутренних дел – всех структур", – сказал Юсов.

По его словам, следующие обмены "готовятся и состоятся в ближайшее время".