ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это опасно". Маляр призвала не публиковать данные и фото людей, которые могут быть в плену. И объяснила почему

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маляр: Размещение в публичном пространстве любой информации о конкретном человеке, находящемся в плену у россиян, значительно усложняет процесс возвращения его домой и нередко ставит под угрозу жизнь самого пленника
Маляр: Размещение в публичном пространстве любой информации о конкретном человеке, находящемся в плену у россиян, значительно усложняет процесс возвращения его домой и нередко ставит под угрозу жизнь самого пленника
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 2 ноября в Facebook призвала украинцев не публиковать фото и данные (в том числе персональные) граждан, которые могут быть в плену у российских оккупантов.

то опасно. Посты в социальных сетях, которые нередко публикуют родственники, активисты или просто неравнодушные граждане, где на фото изображены без вести пропавшие или пленные украинские военнослужащие в военной форме, с указанием фамилии, имени, отчества и военной должности, могут повредить военнослужащему и переговорам по обмену. Такие посты преимущественно сопровождаются подписями вроде “это лицо находится в плену, посмотрите, может, кто знает или ищет этого человека” или "помолитесь за возвращение" и содержат персональные данные военного", – написала она.

Маляр пояснила, что человек, которого таким образом пытаются разыскать, может быть в плену, но оккупанты могут считать, что он не военный, а гражданский. Возможен вариант, при котором лицо скрывается на оккупированной территории и ищет способы вернуться на подконтрольную Украине территорию. 

"Обнародуя данные и фото такого человека, вы даете врагу ориентир на поиски. Помните, что распространение в социальных сетях информации о позывных украинских бойцов, воинских частях и местах их дислокации, об обстоятельствах попадания военнослужащих в плен и так далее несет угрозу не только самим пленным, но и их боевым побратимам. Мы уже неоднократно отмечали, что размещение в публичном пространстве любой информации о конкретном человеке, находящемся в плену у россиян, значительно усложняет процесс возвращения его домой и нередко ставит под угрозу жизнь самого пленника. Речь идет о дополнительной информации, такой как значимость этого лица для общества, его политические взгляды, место службы или предыдущая работа, сведения о составе семьи, о родных и близких. Это заставляет врага придирчиво относиться именно к этому конкретному лицу, в результате чего требования к его обмену становятся завышенными, а сам процесс – максимально усложненным", – добавила она. 

Замминистра рассказала, что для поиска людей, которые, вероятно, находятся в плену, родственникам нужно обращаться в координационный штаб по обращению с военнопленными, который действует на базе Главного управления разведки Минобороны Украины. Это учреждение объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций, офис находится в Киеве, на улице Спасской, 37, добавила она. 

Телефоны штаба: +38 (095) 412 74 24; +38 (044) 425 12 09.

"Это учреждение принимает родственников военнопленных и без вести пропавших и предоставляет юридическую, психологическую, а также другую имеющуюся информацию", – отметила Маляр. 

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid02yA1p7BG9czipMLkGX34f5REWzcu87gdJgCWyPHDPg3TEEGfd3Pcj1exJ3kLq1x54l

Контекст:

Между Украиной и Россией за время полномасштабной войны проведено 29 обменов пленными, в ходе которых удалось освободить 1,3 тыс. человек

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, переговоры, пленные, Минобороны, Анна Маляр, военнослужащий, обмен пленными, персональные данные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сына
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сына
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (232534)
2
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (114654)
3
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (84120)
4
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (80645)
5
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (78838)
6
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (74598)
7
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (68635)
8
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео (50744)
 
 
 
 