"Это опасно". Маляр призвала не публиковать данные и фото людей, которые могут быть в плену. И объяснила почему

Маляр: Размещение в публичном пространстве любой информации о конкретном человеке, находящемся в плену у россиян, значительно усложняет процесс возвращения его домой и нередко ставит под угрозу жизнь самого пленника Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Это опасно. Посты в социальных сетях, которые нередко публикуют родственники, активисты или просто неравнодушные граждане, где на фото изображены без вести пропавшие или пленные украинские военнослужащие в военной форме, с указанием фамилии, имени, отчества и военной должности, могут повредить военнослужащему и переговорам по обмену. Такие посты преимущественно сопровождаются подписями вроде “это лицо находится в плену, посмотрите, может, кто знает или ищет этого человека” или "помолитесь за возвращение" и содержат персональные данные военного", – написала она.

Маляр пояснила, что человек, которого таким образом пытаются разыскать, может быть в плену, но оккупанты могут считать, что он не военный, а гражданский. Возможен вариант, при котором лицо скрывается на оккупированной территории и ищет способы вернуться на подконтрольную Украине территорию.

"Обнародуя данные и фото такого человека, вы даете врагу ориентир на поиски. Помните, что распространение в социальных сетях информации о позывных украинских бойцов, воинских частях и местах их дислокации, об обстоятельствах попадания военнослужащих в плен и так далее несет угрозу не только самим пленным, но и их боевым побратимам. Мы уже неоднократно отмечали, что размещение в публичном пространстве любой информации о конкретном человеке, находящемся в плену у россиян, значительно усложняет процесс возвращения его домой и нередко ставит под угрозу жизнь самого пленника. Речь идет о дополнительной информации, такой как значимость этого лица для общества, его политические взгляды, место службы или предыдущая работа, сведения о составе семьи, о родных и близких. Это заставляет врага придирчиво относиться именно к этому конкретному лицу, в результате чего требования к его обмену становятся завышенными, а сам процесс – максимально усложненным", – добавила она.

Замминистра рассказала, что для поиска людей, которые, вероятно, находятся в плену, родственникам нужно обращаться в координационный штаб по обращению с военнопленными, который действует на базе Главного управления разведки Минобороны Украины. Это учреждение объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций, офис находится в Киеве, на улице Спасской, 37, добавила она.

Телефоны штаба: +38 (095) 412 74 24; +38 (044) 425 12 09.

"Это учреждение принимает родственников военнопленных и без вести пропавших и предоставляет юридическую, психологическую, а также другую имеющуюся информацию", – отметила Маляр.