Новый обмен пленными: Украина освободила 107 военных, среди них много раненых азовцев

По его словам, удалось освободить 107 военных. Из них шесть офицеров, 101 рядовой и сержант из Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил, теробороны, погранслужбы, ГСЧС и других силовых и спасательных ведомств.

74 освобожденных – защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и "лежачих" из Мариуполя, с "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами", – написал Ермак.

Он уточнил, что один из тех, кто сегодня вернулся в Украину, – раненый боец в результате взрыва в Оленовской колонии.

Фото и видео со встречи освобожденных из плена украинцев опубликовал также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.







