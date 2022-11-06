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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Из 570 человек целые 29, 12 ранены, остальные – все". РосСМИ сообщили, что ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян в Луганской области

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В Луганской области на передок кидают именно мобилизованных россиян, отметил в комментарии СМИ выживший военный
В Луганской области на передок кидают именно мобилизованных россиян, отметил в комментарии СМИ выживший военный
Фото: EPA (архив)

Под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области ВСУ уничтожили сотни мобилизованных россиян.

Об этом 5 ноября написало российское издание "Верстка" со ссылкой на выживших военнослужащих.

Так, по оценке одного из них, Алексея Агафонова, число погибших россиян может превышать 500 человек.

По словам Агафонова, мобилизованным обещали, что они вступят в ряды теробороны и будут находится в 15 км от линии фронта в районе Сватово, но в ночь на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать оборону.

Агафонов отметил, что на батальон "было три лопаты", а обеспечения "вообще никакого не было". Под утро ВСУ "расстреляли" россиян из "артиллерии, "Градов", минометов и коптеров", сообщил он.

В результате "из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные – все", рассказал Агафонов.

Он добавил, что на этих же позициях разбили как минимум еще один батальон из мобилизованных россиян. Как подчеркнул Агафонов, он видел десятки трупов, у некоторых "даже торчат из карманов военники".

В Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, а "на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы", указал Агафонов. Всех выживших и вновь прибывших группируют в новые батальоны, сообщил военный. По его словам, ВСУ зачистили всю территорию, где воевали мобилизованные россияне.

Информацию о сотнях погибших среди мобилизованных подтвердили "Верстке" также жены других выживших россиян.

В то же время родственникам мобилизованных, попавшим под обстрел, говорят, что их близкие "выполняют воинский долг".

Выжившие мобилизованные просят, чтобы их отпустили домой, рассказала в комментарии "Верстке" супруга одного из них Анна, добавив, что "их бросили, как котят", – "без подготовки, без ничего".

Собравшиеся около здания прокуратуры в Воронеже записали видеообращение к губернатору, в котором сообщили, что командование мобилизованных "покинуло поле боя и убежало".

Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил в интервью, опубликованном 4 ноября, что оккупанты доставили в Луганскую область недавно мобилизованных россиян и бросают их в бой.

"Их всех поубивают. Они снова отправляют. Как зомби. Они иногда идут по своим трупам. Идут все равно вперед. Это ужасная картина", – сказал Гайдай.

В Луганской области россияне до 10 раз за сутки пытаются прорвать оборону ВСУ, но украинцы продвигаются, добавил он 5 ноября.

Президент РФ Владимир Путин заявил 4 ноября, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек, 49 тыс. находятся в зоне боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Гайдай говорил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

По состоянию на 31 октября украинская армия освободила от оккупантов девять населенных пунктов в регионе.

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