В Луганской области россияне до 10 раз за сутки пытаются прорвать оборону ВСУ, но украинцы продвигаются – Гайдай

"В Луганской области два самых тяжелых участка – кременное и сватовское направления, туда уже успели подтянуть свежемобилизованных россиян. Количество обстрелов за сутки считается на сотни", – говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что "в течение каждых суток россияне до 10 раз пытаются прорвать оборону ВСУ".
Глава обладминистрации рассказал, что российские войска уже успели "окопаться и все заминировать", они "пытаются найти слабую брешь в обороне Вооруженных сил Украины".
Гайдай подчеркнул, что, несмотря на разные проблемные моменты, в том числе с погодными условиями, украинская армия "медленно, но уверенно продвигается вперед".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В опубликованном 4 ноября интервью "Северодонецк онлайн" Гайдай рассказывал, что оккупанты "подтянули свежемобилизованных" и бросают их в бои, в ходе которых те, "как зомби", идут по трупам уже убитых сослуживцев.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
Гайдай говорил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.
По состоянию на 31 октября украинская армия освободила от оккупантов девять населенных пунктов в регионе.