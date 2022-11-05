В Луганской области россияне до 10 раз за сутки пытаются прорвать оборону ВСУ, но украинцы продвигаются – Гайдай

Гайдай отметил, что ВСУ продвигаются "медленно, но уверенно" Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

"В Луганской области два самых тяжелых участка – кременное и сватовское направления, туда уже успели подтянуть свежемобилизованных россиян. Количество обстрелов за сутки считается на сотни", – говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что "в течение каждых суток россияне до 10 раз пытаются прорвать оборону ВСУ".

Глава обладминистрации рассказал, что российские войска уже успели "окопаться и все заминировать", они "пытаются найти слабую брешь в обороне Вооруженных сил Украины".

Гайдай подчеркнул, что, несмотря на разные проблемные моменты, в том числе с погодными условиями, украинская армия "медленно, но уверенно продвигается вперед".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В опубликованном 4 ноября интервью "Северодонецк онлайн" Гайдай рассказывал, что оккупанты "подтянули свежемобилизованных" и бросают их в бои, в ходе которых те, "как зомби", идут по трупам уже убитых сослуживцев.