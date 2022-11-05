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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области россияне до 10 раз за сутки пытаются прорвать оборону ВСУ, но украинцы продвигаются – Гайдай

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Гайдай отметил, что ВСУ продвигаются "медленно, но уверенно"
Гайдай отметил, что ВСУ продвигаются "медленно, но уверенно"
Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

В Луганской области российские оккупанты подтянули резервы, самая тяжелая ситуация на кременном и сватовском направлениях. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай сообщил 5 ноября в эфире национального телемарафона, запись опубликована в Fаcebook ОВА.

"В Луганской области два самых тяжелых участка – кременное и сватовское направления, туда уже успели подтянуть свежемобилизованных россиян. Количество обстрелов за сутки считается на сотни", – говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что "в течение каждых суток россияне до 10 раз пытаются прорвать оборону ВСУ".

Глава обладминистрации рассказал, что российские войска уже успели "окопаться и все заминировать", они "пытаются найти слабую брешь в обороне Вооруженных сил Украины".

Гайдай подчеркнул, что, несмотря на разные проблемные моменты, в том числе с погодными условиями, украинская армия "медленно, но уверенно продвигается вперед".

https://www.facebook.com/odalug/videos/659442112357412/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В опубликованном 4 ноября интервью "Северодонецк онлайн" Гайдай рассказывал, что оккупанты "подтянули свежемобилизованных" и бросают их в бои, в ходе которых те, "как зомби", идут по трупам уже убитых сослуживцев.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Гайдай говорил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

По состоянию на 31 октября украинская армия освободила от оккупантов девять населенных пунктов в регионе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, армия, война, оборона, Сватово, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, Кременная, российские оккупанты, контрнаступление, россияне
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