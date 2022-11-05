ВСУ успешно атаковали переправу оккупантов возле Антоновского моста и колонну войск РФ – командование "Юг"

Украинские военные нанесли ряд удачных ударов по врагу на юге страны Фото: armyinform.com.ua

"В результате очередного результативного огневого поражения альтернативной переправы, устроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте", – говорится в сообщении.

Также украинские бойцы атаковали колонну оккупантов, которая ждала переправу в районе села Ольговка Херсонской области. Поражение подтверждено.

В Николаевской области около Нововасильевки украинские силы уничтожили шесть топливозаправщиков армии РФ.

В командовании подчеркнули, что россияне продолжают тактику разноплановых маневров на временно оккупированных территориях, пытаясь создать впечатление отступления с некоторых территорий. На правом берегу Днепра россияне проводят маневры, обустраивают рубежи обороны, а на левобережье – минируют побережье, вывозят население за 15-километровую зону, окапывают технику и обустраивают огневые позиции.