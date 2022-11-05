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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ успешно атаковали переправу оккупантов возле Антоновского моста и колонну войск РФ – командование "Юг"

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Украинские военные нанесли ряд удачных ударов по врагу на юге страны
Украинские военные нанесли ряд удачных ударов по врагу на юге страны
Фото: armyinform.com.ua

Украинские военные нанесли успешный удар по очередной альтернативной переправе оккупантов в Херсонской области. Об этом сообщили 5 ноября в оперативном командовании ВСУ "Юг".

"В результате очередного результативного огневого поражения альтернативной переправы, устроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте", – говорится в сообщении.

Также украинские бойцы атаковали колонну оккупантов, которая ждала переправу в районе села Ольговка Херсонской области. Поражение подтверждено.

В Николаевской области около Нововасильевки украинские силы уничтожили шесть топливозаправщиков армии РФ.

В командовании подчеркнули, что россияне продолжают тактику разноплановых маневров на временно оккупированных территориях, пытаясь создать впечатление отступления с некоторых территорий. На правом берегу Днепра россияне проводят маневры, обустраивают рубежи обороны, а на левобережье – минируют побережье, вывозят население за 15-километровую зону, окапывают технику и обустраивают огневые позиции.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/3273161569583408/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге страны.

Вооруженные силы Украины летом и осенью вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в конце октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Теги: Херсонская область, Николаевская область, мост, война России против Украины, потери армии России
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