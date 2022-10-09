На юге Украины сбили российский штурмовик и дрон-камикадзе – ОК "Юг"

"В 11.00 был сбит еще один штурмовик в Николаевской области, вероятно, Су-25. И атака дроном-камикадзе по Одесской области только что тоже была метко "успокоена" силами противовоздушной обороны – беспилотник сбит над морем", – рассказала она.

Пресс-служба оперативного командования "Юг" уточнила, что дрон-камикадзе – иранского производства, это очередной Shahed-136. Сообщение командования опубликовали в Telegram-канале горсовета Одессы.

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