ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российские оккупанты планируют восстановить движение по Крымскому мосту в декабре

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запустить движение по одной полосам правой части Крымского моста планируется 5 декабря
Запустить движение по одной полосам правой части Крымского моста планируется 5 декабря
Фото: EPA

Оккупационные власти Крыма планируют запустить движение по обеим полосам правой, разрушенной взрывом, части Крымского моста в следующем месяце. Об этом сообщило 6 ноября пропагандистское агентство "Крыминформ".

Поврежденные в результате взрыва пролеты Крымского моста распилили и увезли. Агентство пишет, что в ближайшие дни начнутся работы по установке новых пролетных строений. Металлоконструкции уже доставили на кубанскую сторону. 8 ноября их привезут на мост и начнут монтировать, для этого перекроют движение.

Запустить движение по обеим полосам правой (разрушенной взрывом) части Крымского моста планируется: 5 декабря – по одной полосе, 20 декабря – по второй.

Но на этом ремонт Крымского моста не закончится. Дальше начнутся работы по разборке левой, менее пострадавшей, стороны автодорожной части моста. Агентство отмечает, что в ходе обследования выяснилось, что там тоже есть повреждения. Движению легкового транспорта и автобусов это сейчас не мешает, но все же там тоже предстоит заменить четыре пролета.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия был зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того как движение на мосту приостановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

Вечером 8 октября коллаборанты заявили о возобновлении движения по мосту – и автомобильной, и железнодорожной его части. При этом грузовые автомобили на мост не пускают – их разрешили переправлять исключительно на пароме, в очереди на который, по данным росСМИ, требуется ждать трое-четверо суток.

В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, взрыв, война, ремонт, война России против Украины, Крымский мост
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не каждый мужик так сможет". В сети обсуждают слитый звук с микрофона Славы Каминской
"Не каждый мужик так сможет". В сети обсуждают слитый звук с микрофона Славы Каминской
Сбежавшая по израильскому паспорту за границу Собчак пешком вернулась в РФ – росСМИ
Сбежавшая по израильскому паспорту за границу Собчак пешком вернулась в РФ – росСМИ
Мирзоян выступил перед военными в Донецкой области
Мирзоян выступил перед военными в Донецкой области
Названы имена троих судей украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена троих судей украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
В очках возле рояля. Alyosha показала редкое фото двухлетней дочери
В очках возле рояля. Alyosha показала редкое фото двухлетней дочери
"Сексуальное тело и женщина". 53-летняя Лопес показала, как выглядела 20 лет назад
"Сексуальное тело и женщина". 53-летняя Лопес показала, как выглядела 20 лет назад
Освобожденный из плена защитник Мариуполя с позывным Хорус женился. Фото
Освобожденный из плена защитник Мариуполя с позывным Хорус женился. Фото
  "Показала пышное декольте". 56-летняя Хайек вышла в свет в платье со стразами. Фото, видео
  "Показала пышное декольте". 56-летняя Хайек вышла в свет в платье со стразами. Фото, видео
  "Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта
  "Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта
Парамедик Пташка рассказала о своем любимом мужчине, который погиб, спасая жизнь побратима
Парамедик Пташка рассказала о своем любимом мужчине, который погиб, спасая жизнь побратима
37-летняя Тина Кароль показала портретные селфи без фильтров
37-летняя Тина Кароль показала портретные селфи без фильтров
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды
Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия
Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (122125)
2
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (100479)
3
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (89671)
4
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (43011)
5
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (42327)
6
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (38607)
7
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (35940)
8
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать (35625)
 
 
 
 