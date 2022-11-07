Российские оккупанты планируют восстановить движение по Крымскому мосту в декабре

Поврежденные в результате взрыва пролеты Крымского моста распилили и увезли. Агентство пишет, что в ближайшие дни начнутся работы по установке новых пролетных строений. Металлоконструкции уже доставили на кубанскую сторону. 8 ноября их привезут на мост и начнут монтировать, для этого перекроют движение.

Запустить движение по обеим полосам правой (разрушенной взрывом) части Крымского моста планируется: 5 декабря – по одной полосе, 20 декабря – по второй.

Но на этом ремонт Крымского моста не закончится. Дальше начнутся работы по разборке левой, менее пострадавшей, стороны автодорожной части моста. Агентство отмечает, что в ходе обследования выяснилось, что там тоже есть повреждения. Движению легкового транспорта и автобусов это сейчас не мешает, но все же там тоже предстоит заменить четыре пролета.