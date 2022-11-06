В Херсонской области оккупанты заставляют людей уезжать, анонсировали разрушение дамбы Каховской ГЭС – Генштаб ВСУ

"Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В Херсонской области массово уничтожаются частные катера на берегах Днепра. Двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают оккупанты", – говорится в сообщении.
В Генштабе, в частности, отметили, что россияне затапливают гражданские суда, вследствие чего горючее попадает в дельту реки и угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский".
"Продолжаются мероприятия насильственной эвакуации населения с временно занятых территорий. В населенном пункте Берислав местным жителям приказано выехать до 10 ноября. Основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 октября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным ГУР, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а осенью минируют шлюзы и опоры ГЭС.
В интервью "Украинской правде", которое вышло 24 октября, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что дамбу Каховской ГЭС оккупанты заминировали для частичного подрыва, а не для полного разрушения.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия на востоке и юге страны, в том числе в Херсонской области.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.