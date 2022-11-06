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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты заставляют людей уезжать, анонсировали разрушение дамбы Каховской ГЭС – Генштаб ВСУ

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По данным ГУР, основные работы по минированию ГЭС оккупанты провели в апреле
По данным ГУР, основные работы по минированию ГЭС оккупанты провели в апреле
Фото: ЕРА

Российские оккупанты грубо ведут себя по отношению к населению захваченных украинских территорий. Об этом проинформировал 6 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В Херсонской области массово уничтожаются частные катера на берегах Днепра. Двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают оккупанты", – говорится в сообщении.

В Генштабе, в частности, отметили, что россияне затапливают гражданские суда, вследствие чего горючее попадает в дельту реки и угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский".

"Продолжаются мероприятия насильственной эвакуации населения с временно занятых территорий. В населенном пункте Берислав местным жителям приказано выехать до 10 ноября. Основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС", – объяснили в ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

20 октября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным ГУР, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а осенью минируют шлюзы и опоры ГЭС.

В интервью "Украинской правде", которое вышло 24 октября, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что дамбу Каховской ГЭС оккупанты заминировали для частичного подрыва, а не для полного разрушения.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на востоке и юге страны, в том числе в Херсонской области.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, Херсонская область, эвакуация, плотина, ГЭС, катер, война России против Украины, берег, разрушения, река Днепр, реки, российские оккупанты, Каховское водохранилище
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