ВСУ отбили атаки россиян в районе 14 населенных пунктов в четырех областях – Генштаб

"Захватчики пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия в бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опытное, Павловка, Яковлевка и Ямполевка Донецкой области и Щербаки Запорожской области", – сказано в сообщении.

Войска РФ за прошлые сутки нанесли четыре ракетных и 19 авиаударов по Украине, 75 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, говорится в сводке.

"Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу семь ударов. Под поражение попали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА. Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и три других важных военных объекта оккупантов", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)