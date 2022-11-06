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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки россиян в районе 14 населенных пунктов в четырех областях – Генштаб

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Украинские защитники за последние 24 часа отбивали атаки врага в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях
Украинские защитники за последние 24 часа отбивали атаки врага в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Российские войска продолжают наступать на трех направлениях в Донецкой области – бахмутском, авдеевском и новопавловском, попытки атаковать предпринимали в четырех регионах Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 6 ноября.

"Захватчики пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия в бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опытное, Павловка, Яковлевка и Ямполевка Донецкой области и Щербаки Запорожской области", – сказано в сообщении. 

Войска РФ за прошлые сутки нанесли четыре ракетных и 19 авиаударов по Украине, 75 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня. 

Обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, говорится в сводке. 

"Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу семь ударов. Под поражение попали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА. Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и три других важных военных объекта оккупантов", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cFgAoXQaaaG61C2UC9e7FkzDNH8fgiVdXEuUS5meU4Pf5LSXWJArsfFutsHogs75l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 ноября начались 256-е сутки полномасштабного вторжения РФ. 

Президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, Макеевка, Марьинка, Ямполь, Андреевка, артиллерия, Опытное, Майорск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка
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