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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия поразила район сосредоточения российских оккупантов в Херсонской области – Генштаб

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По данным Генштаба, украинцы уничтожили уже более 75 тыс. оккупантов
По данным Генштаба, украинцы уничтожили уже более 75 тыс. оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток украинские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли по российским оккупантам 13 ударов. Об этом проинформировал 5 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") врага. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.

Также в ВСУ отчитались о поражении в населенном пункте Раденск Херсонской области района сосредоточения российских оккупационных войск.

"Потери противника уточняются. [...] [Кроме того] подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА "Мерлин", – объяснили в Генштабе.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 5 ноября, в Украине уже погибло около 75 400 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, вооружение, оборона, артиллерия, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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