Украинская армия поразила район сосредоточения российских оккупантов в Херсонской области – Генштаб

По данным Генштаба, украинцы уничтожили уже более 75 тыс. оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") врага. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.

Также в ВСУ отчитались о поражении в населенном пункте Раденск Херсонской области района сосредоточения российских оккупационных войск.

"Потери противника уточняются. [...] [Кроме того] подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА "Мерлин", – объяснили в Генштабе.

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