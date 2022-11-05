Украинская армия поразила район сосредоточения российских оккупантов в Херсонской области – Генштаб

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") врага. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.
Также в ВСУ отчитались о поражении в населенном пункте Раденск Херсонской области района сосредоточения российских оккупационных войск.
"Потери противника уточняются. [...] [Кроме того] подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА "Мерлин", – объяснили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 5 ноября, в Украине уже погибло около 75 400 оккупантов.