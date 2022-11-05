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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты формируют новые подразделения на территории Беларуси – Генштаб

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Подготовка пополнения продлится около двух-трех недель, считают в Генштабе
Подготовка пополнения продлится около двух-трех недель, считают в Генштабе
Фото: Беларускі Гаюн / Telegram

Российская армия проводит доукомплектацию на территории Беларуси за счет мобилизованных из России. Об том Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной сводке 5 ноября

Беларусь принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляя им полигоны для подготовки, говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на территории Беларуси также проводится доукомплектование подразделений вооруженных сил РФ за счет мобилизованных, прибывающих с территории России.

"Мероприятия по боевой подготовке и слаживанию указанных подразделений продлятся около двух-трех недель", – отмечают в Генштабе.

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Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавших Украину

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка.

Теги: Беларусь, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины
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