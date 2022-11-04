"Нам там делать нечего". Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена отправлять войска в Украину

В октябре Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины Фото: ЕРА

"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!" Уже 1200 раз говорил, что у меня таких планов нет. [...] Нам там – в Украине – делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости", – заявил Лукашенко.

При этом он обвинил "беглых" в том, что именно они "посылают на смерть белорусов".

Также белорусский политик объяснил, что белорусская армия может воевать против украинской, если та ступит на территорию Беларуси с оружием.

"Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках – мало не покажется", – подчеркнул Лукашенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)