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"Нам там делать нечего". Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена отправлять войска в Украину

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В октябре Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины
В октябре Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины
Фото: ЕРА

Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил 4 ноября на встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации, что белорусские войска участвовать в войне против Украины не будут. Об этом сообщает Белта.

"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!" Уже 1200 раз говорил, что у меня таких планов нет. [...] Нам там – в Украине – делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости", – заявил Лукашенко.

При этом он обвинил "беглых" в том, что именно они "посылают на смерть белорусов".

Также белорусский политик объяснил, что белорусская армия может воевать против украинской, если та ступит на территорию Беларуси с оружием.

"Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках – мало не покажется", – подчеркнул Лукашенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавших Украину

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, война, вторжение, обстрелы, война России против Украины, войска
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