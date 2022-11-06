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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия нанесла по врагу более 30 ударов за сутки, в том числе по пунктам управления – Генштаб ВСУ

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Пункты управления врага поразили ракетчики и артиллеристы, отметили в Генштабе ВСУ
Пункты управления врага поразили ракетчики и артиллеристы, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток украинские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли по российским оккупантам как минимум 32 удара. Об этом проинформировал 6 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов", – говорится в сообщении.

Три вражеских беспилотника за тот же период сбили подразделения противовоздушной обороны, отметили в Генштабе.

"Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные также уточнили информацию о ранее нанесенных ударах по оккупантам.

"Подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в населенном пункте Каховка нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих противника. Последствия удара враг тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия. В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. Потери противника уточняются", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03SufdgJMSLwWheKmqWx8j6EgPzkFKDaX8UNgef9u5FJ3UKPCpYAGMXRRZUrBYRQal

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 6 ноября, в Украине уже погибло около 75 930 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Каховка, потери армии России, российские оккупанты
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