Украинская армия нанесла по врагу более 30 ударов за сутки, в том числе по пунктам управления – Генштаб ВСУ

Пункты управления врага поразили ракетчики и артиллеристы, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов", – говорится в сообщении.

Три вражеских беспилотника за тот же период сбили подразделения противовоздушной обороны, отметили в Генштабе.

"Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные также уточнили информацию о ранее нанесенных ударах по оккупантам.

"Подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в населенном пункте Каховка нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих противника. Последствия удара враг тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия. В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. Потери противника уточняются", – отметили в ВСУ.

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