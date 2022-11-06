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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сначала в Крым, а потом – в РФ. Оккупанты принудительно вывозят украинцев из Херсонской области – Генштаб

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По оценке военной администрации, в Херсоне остается около 70 тыс. жителей
По оценке военной администрации, в Херсоне остается около 70 тыс. жителей
Фото: Оперативне угруповання військ Кривий Ріг / Grouping of troops Kryvyi Rih / Facebook

Российские оккупационные войска принудительно вывозят гражданское население из временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил проинформировал в Facebook 6 ноября.

"Российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения из временно занятых территорий Херсонской области. Так называемой эвакуации подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым с последующим переселением на территорию Российской Федерации", – говорится в сводке. 

Кроме того, оккупанты в некоторых населенных пунктах региона уничтожили вышки украинских операторов мобильной связи, а абонентам российских операторов в Херсоне 5 ноября разослали сообщения о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cFgAoXQaaaG61C2UC9e7FkzDNH8fgiVdXEuUS5meU4Pf5LSXWJArsfFutsHogs75l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. В Херсоне и ряде населенных пунктов области уже после оккупации проходили проукраинские митинги. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая рассказывала, что коллаборанты и оккупанты в Херсоне напуганы и не знают, что им делать. "Их оттесняют, им ничего не остается делать, как бежать, как звать за собой на выезд людей", – заявляла она и призывала "не вестись" на эти провокации россиян. По оценке Луговой, в Херсоне остается около 70 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Херсон, оккупация, депортация, война России против Украины, население, российские оккупанты
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