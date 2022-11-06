Сначала в Крым, а потом – в РФ. Оккупанты принудительно вывозят украинцев из Херсонской области – Генштаб

"Российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения из временно занятых территорий Херсонской области. Так называемой эвакуации подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым с последующим переселением на территорию Российской Федерации", – говорится в сводке.

Кроме того, оккупанты в некоторых населенных пунктах региона уничтожили вышки украинских операторов мобильной связи, а абонентам российских операторов в Херсоне 5 ноября разослали сообщения о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города.

Война России против Украины. Главное (обновляется)