Оккупанты подорвали высоковольтные линии электропередачи в оккупированном Бериславе – глава Херсонской ОВА

По его словам, разрушено примерно 1,5 км опор и линий.

"Город остался без электропитания, ведь повреждения достаточно масштабные. Оперативно починить поломки невозможно – не хватает специалистов, оборудования и российские захватчики не дадут этого сделать. Вероятно, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города", – написал Янушевич.

Кроме этого, россияне, по данным главы ОВА, заминировали в Бериславе и водонапорные скважины. Всего в городе их 14, в администрации уточняют информацию о количестве заминированных.

"Также стало известно, что оккупанты взорвали и высоковольтные линии, идущие на Херсон. Поэтому в областном центре и ряде других населенных пунктов начались проблемы с электроснабжением. Такие действия российской армии – целенаправленный террор против мирного населения Херсонской области. Чувствуя неизбежность своего поражения, россияне уничтожают все, чтобы наши люди были вынуждены выживать в бесчеловечных условиях!" – сообщил Янушевич.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский ранее сообщал, что Херсон и около 10 населенных пунктов области остались без света и водоснабжения. Он информировал, что оккупанты повредили высоковольтную линию.