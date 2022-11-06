Оккупанты подорвали высоковольтные линии электропередачи в оккупированном Бериславе – глава Херсонской ОВА

По его словам, разрушено примерно 1,5 км опор и линий.
"Город остался без электропитания, ведь повреждения достаточно масштабные. Оперативно починить поломки невозможно – не хватает специалистов, оборудования и российские захватчики не дадут этого сделать. Вероятно, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города", – написал Янушевич.
Кроме этого, россияне, по данным главы ОВА, заминировали в Бериславе и водонапорные скважины. Всего в городе их 14, в администрации уточняют информацию о количестве заминированных.
"Также стало известно, что оккупанты взорвали и высоковольтные линии, идущие на Херсон. Поэтому в областном центре и ряде других населенных пунктов начались проблемы с электроснабжением. Такие действия российской армии – целенаправленный террор против мирного населения Херсонской области. Чувствуя неизбежность своего поражения, россияне уничтожают все, чтобы наши люди были вынуждены выживать в бесчеловечных условиях!" – сообщил Янушевич.
Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский ранее сообщал, что Херсон и около 10 населенных пунктов области остались без света и водоснабжения. Он информировал, что оккупанты повредили высоковольтную линию.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".
Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.