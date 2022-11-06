За неделю оккупанты выпустили в Запорожье с оккупированных территорий около 900 человек, еще тысячи ждут – мэр Мелитополя

Оккупанты не пропускают людей на подконтрольную Украине территорию, но проводят собственную принудительную "эвакуацию" на юге страны Фото: EPA

"Каждый день жители захваченных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей пытаются выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. За неделю из оккупированных частей четырех областей в Запорожье рашисты выпустили всего 906 человек. Еще тысячи ждут своей очереди", – написал Федоров.