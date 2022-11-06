За неделю оккупанты выпустили в Запорожье с оккупированных территорий около 900 человек, еще тысячи ждут – мэр Мелитополя

"Каждый день жители захваченных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей пытаются выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. За неделю из оккупированных частей четырех областей в Запорожье рашисты выпустили всего 906 человек. Еще тысячи ждут своей очереди", – написал Федоров.
По его словам, для выезда в сторону Запорожья оккупанты вынуждают жителей оформлять "пропуска" в комендатурах оккупированных населенных пунктов.
"Но из-за большого количества желающих эвакуироваться срок ожидания пропуска в городах занимает до месяца. Так, в Мелитополе список заполнен до середины декабря", – отметил мэр.
Он добавил, что в данный момент действуют еще два альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через трассу Бердянск – Мариуполь – Новоазовск или через временно оккупированный Крым.
Контекст:
Кабмин Украины планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек, сообщали в конце июля в Минреинтеграции. В ведомстве напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.
В конце октября оккупанты фактически перестали пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей, сообщили в Минреинтеграции.
В то же время оккупанты продолжают собственную принудительную "эвакуацию" населения на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.