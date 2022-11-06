ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю оккупанты выпустили в Запорожье с оккупированных территорий около 900 человек, еще тысячи ждут – мэр Мелитополя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты не пропускают людей на подконтрольную Украине территорию, но проводят собственную принудительную "эвакуацию" на юге страны
Оккупанты не пропускают людей на подконтрольную Украине территорию, но проводят собственную принудительную "эвакуацию" на юге страны
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают блокировать выезд украинцев со временно оккупированных территорий. Об этом сообщил в Telegram 6 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Каждый день жители захваченных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей пытаются выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. За неделю из оккупированных частей четырех областей в Запорожье рашисты выпустили всего 906 человек. Еще тысячи ждут своей очереди", – написал Федоров.

По его словам, для выезда в сторону Запорожья оккупанты вынуждают жителей оформлять "пропуска" в комендатурах оккупированных населенных пунктов.

"Но из-за большого количества желающих эвакуироваться срок ожидания пропуска в городах занимает до месяца. Так, в Мелитополе список заполнен до середины декабря", – отметил мэр.

Он добавил, что в данный момент действуют еще два альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через трассу Бердянск – Мариуполь – Новоазовск или через временно оккупированный Крым.

Контекст:

Кабмин Украины планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек, сообщали в конце июля в Минреинтеграции. В ведомстве напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.

В конце октября оккупанты фактически перестали пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей, сообщили в Минреинтеграции.

В то же время оккупанты продолжают собственную принудительную "эвакуацию" населения на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Теги: Запорожье, Луганская область, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, депортация, Запорожская область, эвакуация, война России против Украины, население, российские оккупанты, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды
Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия
Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (98057)
2
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (87283)
3
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (52653)
4
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (47026)
5
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (37887)
6
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (35991)
7
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (32950)
8
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать (31023)
 
 
 
 