Из Марьинки эвакуировано все гражданское население – полиция

"Марьинка постоянно находится под прямым поражением врага. В городе не уцелело ни одного здания... Сейчас в Марьинке не осталось гражданского населения", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что выехать из-под обстрелов людям на протяжении восьми месяцев полномасштабной войны помогал полицейский экипаж "Белый ангел".
Сейчас основное внимание этот экипаж уделяет жителям соседней Красногоровки, которую россияне также обстреливают круглосуточно, и где остается еще около 800 гражданских. В городе отсутствуют вода, газ, электричество.
"Полицейские занимаются эвакуацией, спасают раненых, выезжают на сообщения о неразорвавшихся снарядах и доставляют гуманитарные грузы. "Белые ангелы" – единственные из экстренных служб, работающих в городе и на помощь которых могут рассчитывать жители", – заявили в полиции.
Учитывая ситуацию в городе, полицейские еще раз призвали граждан не ждать с выездом, эвакуироваться и спасти свою жизнь и здоровье.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе.
Глава ОВА Павел Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".
По данным ОВА на 5 ноября, в регионе с начала полномасштабной войны погибло 1163 человека, ранено 2540. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.