Из Марьинки эвакуировано все гражданское население – полиция

"Марьинка постоянно находится под прямым поражением врага. В городе не уцелело ни одного здания... Сейчас в Марьинке не осталось гражданского населения", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что выехать из-под обстрелов людям на протяжении восьми месяцев полномасштабной войны помогал полицейский экипаж "Белый ангел".

Сейчас основное внимание этот экипаж уделяет жителям соседней Красногоровки, которую россияне также обстреливают круглосуточно, и где остается еще около 800 гражданских. В городе отсутствуют вода, газ, электричество.

"Полицейские занимаются эвакуацией, спасают раненых, выезжают на сообщения о неразорвавшихся снарядах и доставляют гуманитарные грузы. "Белые ангелы" – единственные из экстренных служб, работающих в городе и на помощь которых могут рассчитывать жители", – заявили в полиции.

Учитывая ситуацию в городе, полицейские еще раз призвали граждан не ждать с выездом, эвакуироваться и спасти свою жизнь и здоровье.