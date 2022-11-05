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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Марьинки эвакуировано все гражданское население – полиция

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Власти призывают жителей Донецкой области эвакуироваться
Власти призывают жителей Донецкой области эвакуироваться
Фото: npu.gov.ua

Из Марьинки Донецкой области эвакуировано 100% гражданского населения, заявили 3 ноября в областном управлении Нацполиции.

"Марьинка постоянно находится под прямым поражением врага. В городе не уцелело ни одного здания... Сейчас в Марьинке не осталось гражданского населения", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что выехать из-под обстрелов людям на протяжении восьми месяцев полномасштабной войны помогал полицейский экипаж "Белый ангел".

Сейчас основное внимание этот экипаж уделяет жителям соседней Красногоровки, которую россияне также обстреливают круглосуточно, и где остается еще около 800 гражданских. В городе отсутствуют вода, газ, электричество. 

"Полицейские занимаются эвакуацией, спасают раненых, выезжают на сообщения о неразорвавшихся снарядах и доставляют гуманитарные грузы. "Белые ангелы" – единственные из экстренных служб, работающих в городе и на помощь которых могут рассчитывать жители", – заявили в полиции. 

Учитывая ситуацию в городе, полицейские еще раз призвали граждан не ждать с выездом, эвакуироваться и спасти свою жизнь и здоровье.

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе

Глава ОВА Павел Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

По данным ОВА на 5 ноября, в регионе с начала полномасштабной войны погибло 1163 человека, ранено 2540. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Теги: Донецкая область, полиция, эвакуация, Марьинка, Красногоровка, обстрелы, Нацполиция
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