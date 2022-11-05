За сутки из-за обстрелов Донецкой области погибло три человека, восемь ранены – глава ОВА

В Донецкой области ежедневно есть погибшие и раненые в результате российских обстрелов Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Погибли двое гражданских в Бахмуте и один – в поселке Дружба.

Ранены три человека в Бахмуте, один – в Дружбе, двое – в Авдеевке, один – в Курахово и один – в Мирнограде.

Всего в регионе с начала полномасштабной войны погибло 1163 человека, ранено 2540. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.