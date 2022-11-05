За сутки из-за обстрелов Донецкой области погибло три человека, восемь ранены – глава ОВА

Погибли двое гражданских в Бахмуте и один – в поселке Дружба.
Ранены три человека в Бахмуте, один – в Дружбе, двое – в Авдеевке, один – в Курахово и один – в Мирнограде.
Всего в регионе с начала полномасштабной войны погибло 1163 человека, ранено 2540. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кириленко также рассказал о ночных обстрелах.
Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке – попали в зеленую зону, обошлось без жертв и разрушений.
В поселке Кураховка обстрелами поврежден частный дом, в Георгиевке загорелась церковь.
В Бахмуте погиб человек, повреждены админздание и частный дом. Также под артобстрел попал Лиман. Информацию о пострадавших и объемах разрушений выясняют.
Кириленко в очередной раз призвал всех жителей области эвакуироваться.
Контекст:
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе.
Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".