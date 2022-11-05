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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки из-за обстрелов Донецкой области погибло три человека, восемь ранены – глава ОВА

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В Донецкой области ежедневно есть погибшие и раненые в результате российских обстрелов
В Донецкой области ежедневно есть погибшие и раненые в результате российских обстрелов
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За сутки 4 ноября в результате обстрелов россиянами населенных пунктов Донецкой области погибло три мирных жителя, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Погибли двое гражданских в Бахмуте и один – в поселке Дружба.

Ранены три человека в Бахмуте, один – в Дружбе, двое – в Авдеевке, один – в Курахово и один – в Мирнограде. 

Всего в регионе с начала полномасштабной войны погибло 1163 человека, ранено 2540. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кириленко также рассказал о ночных обстрелах. 

Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке – попали в зеленую зону, обошлось без жертв и разрушений.

В поселке Кураховка обстрелами поврежден частный дом, в Георгиевке загорелась церковь.

В Бахмуте погиб человек, повреждены админздание и частный дом. Также под артобстрел попал Лиман. Информацию о пострадавших и объемах разрушений выясняют.

Кириленко в очередной раз призвал всех жителей области эвакуироваться. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои

2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

Теги: Донецкая область, Лиман, раненые, Авдеевка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Георгиевка, Дружба, погибшие, Павел Кириленко
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