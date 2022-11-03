ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Авдеевке, Марьинке, Красногоровке не осталось уцелевших домов, Бахмут сильно поврежден – Кириленко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты бьют по населенным пунктам артиллерией, РСЗО, ракетами
Оккупанты бьют по населенным пунктам артиллерией, РСЗО, ракетами
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Tekegram

Российские войска пытаются "стереть с лица земли" города в Донецкой области, заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Об этом он сказал 2 ноября в эфире телемарафона, фрагмент видео опубликовала ОВА.

"Линия фронта практически полностью и круглосуточно под обстрелами. Бахмутское направление остается одним из самых напряженных на фронте, а город Бахмут сильно поврежден. Нет ни одного фактически уцелевшего дома и в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке... Также Селидовская община страдает", – сказал Кириленко.

По его словам, захватчики наносят удары по населенным пунктам, используя "все виды вооружения: тяжелую артиллерию, дальнобойную артиллерию, реактивные системы залпового огня".

"А там, где не достает по относительно отдаленным городам, использует ракеты и зенитно-ракетные системы С-300, как было на этой неделе в Краматорске. Враг лупит везде, а его цель – стереть города с лица земли, потому что оборону наших войск враг прорвать не может", – сказал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои

2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

Теги: Донецкая область, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, Бахмут, разрушения, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
  Тина Кароль исполнила песню "Чорнобривці" в Лос-Анджелесе и посвятила ее матерям украинских защитников. Видео
  Тина Кароль исполнила песню "Чорнобривці" в Лос-Анджелесе и посвятила ее матерям украинских защитников. Видео
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала иллюстрацию о свете в темноте
Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала иллюстрацию о свете в темноте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (117649)
2
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (113279)
3
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (89389)
4
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (79750)
5
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (75778)
6
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео (52723)
7
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (45480)
8
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото (37835)
 
 
 
 