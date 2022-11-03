В Авдеевке, Марьинке, Красногоровке не осталось уцелевших домов, Бахмут сильно поврежден – Кириленко

"Линия фронта практически полностью и круглосуточно под обстрелами. Бахмутское направление остается одним из самых напряженных на фронте, а город Бахмут сильно поврежден. Нет ни одного фактически уцелевшего дома и в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке... Также Селидовская община страдает", – сказал Кириленко.

По его словам, захватчики наносят удары по населенным пунктам, используя "все виды вооружения: тяжелую артиллерию, дальнобойную артиллерию, реактивные системы залпового огня".

"А там, где не достает по относительно отдаленным городам, использует ракеты и зенитно-ракетные системы С-300, как было на этой неделе в Краматорске. Враг лупит везде, а его цель – стереть города с лица земли, потому что оборону наших войск враг прорвать не может", – сказал глава ОВА.

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