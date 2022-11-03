В Авдеевке, Марьинке, Красногоровке не осталось уцелевших домов, Бахмут сильно поврежден – Кириленко

"Линия фронта практически полностью и круглосуточно под обстрелами. Бахмутское направление остается одним из самых напряженных на фронте, а город Бахмут сильно поврежден. Нет ни одного фактически уцелевшего дома и в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке... Также Селидовская община страдает", – сказал Кириленко.
По его словам, захватчики наносят удары по населенным пунктам, используя "все виды вооружения: тяжелую артиллерию, дальнобойную артиллерию, реактивные системы залпового огня".
"А там, где не достает по относительно отдаленным городам, использует ракеты и зенитно-ракетные системы С-300, как было на этой неделе в Краматорске. Враг лупит везде, а его цель – стереть города с лица земли, потому что оборону наших войск враг прорвать не может", – сказал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.