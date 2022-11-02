Шустер: Россия должна платить репарации, как нацистская Германия, — государствам и семьям погибших

По мнению Шустера, российская армия должна отойти к границам 1991 года, Россия – признать геноцид украинского народа, а военные преступники – получить по заслугам по итогам международного трибунала.

"Россия соглашается с тем, что она обязана платить репарации. Вот это должно произойти. И что очень важно: они [представители российской власти] должны своему народу на "Первом канале", на ВГТРК показать, что они натворили в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального... Реально это должна быть комплексная победа. Это не может быть только военная победа", – сказал ведущий.

Он подчеркнул, что Россия должна принимать серьезное участие в восстановлении Украины и заплатить репарации.

"И она должна заплатить репарации, как Германия платила репарации: постнацистская Германия. Во-первых, она платила репарации как государство. Во-вторых... Ну, все репарации – как государство. Но она [Германия] платила репарации государствам, которые были разрушены, а также платила репарации семьям погибших при Холокосте, к примеру... Они [немцы] признали свою вину. Они в учебники истории внесли правду, они не обучали детей лжи", – пояснил Шустер.

Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального. Полный текст интервью

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