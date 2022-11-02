Шустер: Россия должна платить репарации, как нацистская Германия, — государствам и семьям погибших

По мнению Шустера, российская армия должна отойти к границам 1991 года, Россия – признать геноцид украинского народа, а военные преступники – получить по заслугам по итогам международного трибунала.
"Россия соглашается с тем, что она обязана платить репарации. Вот это должно произойти. И что очень важно: они [представители российской власти] должны своему народу на "Первом канале", на ВГТРК показать, что они натворили в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального... Реально это должна быть комплексная победа. Это не может быть только военная победа", – сказал ведущий.
Он подчеркнул, что Россия должна принимать серьезное участие в восстановлении Украины и заплатить репарации.
"И она должна заплатить репарации, как Германия платила репарации: постнацистская Германия. Во-первых, она платила репарации как государство. Во-вторых... Ну, все репарации – как государство. Но она [Германия] платила репарации государствам, которые были разрушены, а также платила репарации семьям погибших при Холокосте, к примеру... Они [немцы] признали свою вину. Они в учебники истории внесли правду, они не обучали детей лжи", – пояснил Шустер.
Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального. Полный текст интервью
Восстанавливать Украину, понесшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
В сентябре министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.