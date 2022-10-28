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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Международный фонд, реестр и комиссия. Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о механизме компенсации Украине ущерба от РФ

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Мудра рассказала о созданной в Украине концепции механизма возмещения ущерба в результате военной агрессии РФ
Мудра рассказала о созданной в Украине концепции механизма возмещения ущерба в результате военной агрессии РФ
Фото: minjust.gov.ua

Генассамблея ООН 14 ноября рассмотрит вопрос о необходимости создания международного компенсационного механизма за ущерб, нанесенный Украине Россией. Об этом 28 октября сообщила замминистра юстиции Украины Ирина Мудра в эфире телемарафона, фрагмент видео опубликовала пресс-служба Минюста.

Мудра рассказала, что рабочая группа, в которую входят представители Минюста, МИД, Офиса президента, нардепы и консультанты по международному праву, разработала концепцию механизма возмещения ущерба, потерь и повреждений в результате военной агрессии РФ. Ее одобрил президент. Идут переговоры со странами-партнерами по поводу имплементации этой концепции. 

Замминистра отметила, что для конфискации российских активов, которую предполагает этот механизм, нужно преодолеть "довольно сложные юридические препятствия, которые есть в международном праве".

Однако, сообщила Мудра, создание компенсационного механизма, включая его первый шаг – создание международного реестра убытков – в сентябре поддержал на международном уровне Комитет министров Совета Европы. Кроме того, 22 октября необходимость создания компенсационного механизма подтвердила резолюция ПАСЕ.

"Такая же поддержка ожидается с принятием резолюции Генассамблеи ООН, заседание запланировано на 14 ноября. Этой резолюцией будет предусматриваться признание необходимости создания в сотрудничестве с правительством Украины международного компенсационного механизма за ущерб... в результате противоправной деятельности РФ в Украине и будут даны рекомендации странам-участницам по созданию международного реестра убытков", – заявила чиновница.

Механизм, о котором идет речь, предполагает создание компенсационного фонда, который будет преимущественно финансироваться за счет выявленных и конфискованных активов России и принадлежащих к ней лиц на территории государств – сторон специального международного договора. Решение о выплате компенсаций будет принимать компенсационная комиссия.

По словам замминистра, после принятия резолюции Генассамблеи ООН Минюст продолжит работу по трем направлениям:

  • создание международного реестра убытков, который будет служить базой для решений компенсационной комиссии;
  • продолжение переговоров со странами, готовыми заключить многосторонний международный договор о создании компенсационного механизма;
  • внесение соответствующих изменений в национальное законодательство стран, которые станут участниками международного договора.

Среди таких стран Мудра назвала Канаду, где уже принят соответствующий закон, США, где в Конгрессе находится ряд законодательных инициатив о конфискации российских активов, Великобританию и страны Евросоюза.

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.

В июле министр юстиции Украины Денис Малюська говорил, что имплементировать механизм передачи российских активов, "если бы в один прекрасный момент произошло чудо и все сказали: "Мы согласны с таким механизмом и с каждой запятой в этом механизме", можно было бы примерно за полгода. Но к этому этапу еще не пришли. "Сумма на кону колоссальная. На кону колоссальные последствия", – отмечал министр.

В сентябре Малюська заявил, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине замороженных российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

Теги: ООН, Министерство юстиции, деньги, Минюст, резолюция, золотовалютные резервы, убытки, война России против Украины, ущерб, Генеральная Ассамблея ООН, активы, выплаты, разрушения, конфискация, компенсация
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