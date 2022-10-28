Международный фонд, реестр и комиссия. Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о механизме компенсации Украине ущерба от РФ

Мудра рассказала о созданной в Украине концепции механизма возмещения ущерба в результате военной агрессии РФ Фото: minjust.gov.ua

Мудра рассказала, что рабочая группа, в которую входят представители Минюста, МИД, Офиса президента, нардепы и консультанты по международному праву, разработала концепцию механизма возмещения ущерба, потерь и повреждений в результате военной агрессии РФ. Ее одобрил президент. Идут переговоры со странами-партнерами по поводу имплементации этой концепции.

Замминистра отметила, что для конфискации российских активов, которую предполагает этот механизм, нужно преодолеть "довольно сложные юридические препятствия, которые есть в международном праве".

Однако, сообщила Мудра, создание компенсационного механизма, включая его первый шаг – создание международного реестра убытков – в сентябре поддержал на международном уровне Комитет министров Совета Европы. Кроме того, 22 октября необходимость создания компенсационного механизма подтвердила резолюция ПАСЕ.

"Такая же поддержка ожидается с принятием резолюции Генассамблеи ООН, заседание запланировано на 14 ноября. Этой резолюцией будет предусматриваться признание необходимости создания в сотрудничестве с правительством Украины международного компенсационного механизма за ущерб... в результате противоправной деятельности РФ в Украине и будут даны рекомендации странам-участницам по созданию международного реестра убытков", – заявила чиновница.

Механизм, о котором идет речь, предполагает создание компенсационного фонда, который будет преимущественно финансироваться за счет выявленных и конфискованных активов России и принадлежащих к ней лиц на территории государств – сторон специального международного договора. Решение о выплате компенсаций будет принимать компенсационная комиссия.

По словам замминистра, после принятия резолюции Генассамблеи ООН Минюст продолжит работу по трем направлениям:

создание международного реестра убытков, который будет служить базой для решений компенсационной комиссии;

продолжение переговоров со странами, готовыми заключить многосторонний международный договор о создании компенсационного механизма;

внесение соответствующих изменений в национальное законодательство стран, которые станут участниками международного договора.

Среди таких стран Мудра назвала Канаду, где уже принят соответствующий закон, США, где в Конгрессе находится ряд законодательных инициатив о конфискации российских активов, Великобританию и страны Евросоюза.