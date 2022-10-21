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Австрия поддержит передачу Украине конфискованных в ЕС российских активов только после решения суда – канцлер

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Европа привержена верховенству закона, заявил Нехаммер
Европа привержена верховенству закона, заявил Нехаммер
Фото: ЕРА

Решение о передаче Украине российских активов, замороженных в результате санкций Европейского союза, должно быть принято в судебном порядке. Об этом 21 октября заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, которого цитирует OE24.

По его словам, у Австрии есть четкая позиция – соблюдение юридических формальностей в отношении того, чтобы конфискованные на Западе средства РФ были использованы для восстановления Украины.

"Европа привержена верховенству закона. Поэтому нужен и понятный судебный процесс, желательно – судебное решение",– сказал Нехаммер.

Он отметил, что наложенные на агрессора санкции не работают так быстро, как ожидалось.

"Вы видите, что санкции дают эффект, только не так быстро, как мы все надеялись. Россия больше не может просто заменить западные поставки через Китай и азиатский рынок, например, важные компоненты для самолетов. Сейчас в России экономика дефицита, но нужно больше терпения, чтобы санкционные решения вступили в силу", – добавил австрийский канцлер.

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.

Министр юстиции Денис Малюська заявил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

Теги: Россия, санкции, Австрия, Европа, активы, Карл Нехаммер
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