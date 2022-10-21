Австрия поддержит передачу Украине конфискованных в ЕС российских активов только после решения суда – канцлер

По его словам, у Австрии есть четкая позиция – соблюдение юридических формальностей в отношении того, чтобы конфискованные на Западе средства РФ были использованы для восстановления Украины.

"Европа привержена верховенству закона. Поэтому нужен и понятный судебный процесс, желательно – судебное решение",– сказал Нехаммер.

Он отметил, что наложенные на агрессора санкции не работают так быстро, как ожидалось.

"Вы видите, что санкции дают эффект, только не так быстро, как мы все надеялись. Россия больше не может просто заменить западные поставки через Китай и азиатский рынок, например, важные компоненты для самолетов. Сейчас в России экономика дефицита, но нужно больше терпения, чтобы санкционные решения вступили в силу", – добавил австрийский канцлер.