Евросоюз заморозил €17,5 млрд активов России из-за ее войны против Украины

Об этом 28 октября заявил спикер Еврокомиссии, сообщил ORF.

Отмечается, что речь идет о счетах, недвижимости, яхтах и другом имуществе 1350 физических и юридических лиц, против которых введены санкции из-за российской агрессии против Украины.

Большую часть из €17,5 млрд заморозили семь стран ЕС: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.

В то же время Венгрия заморозила активы РФ лишь на несколько тысяч евро, отметил ORF со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, но для этого еще многое нужно сделать, отметила 25 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Международной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине (Германия) подчеркнул, что на Западе остаются российские активы, которые заморожены и которые еще можно заморозить. Евросоюзу нужно принять законодательную базу для передачи их Киеву, добавил глава государства.

"Нам нужна компенсация, и это справедливо. А значит, нам нужен реальный быстрый и законный механизм направления российских активов на возмещение убытков, нанесенных российской войной", – отметил Зеленский.