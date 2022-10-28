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Евросоюз заморозил €17,5 млрд активов России из-за ее войны против Украины

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Большую часть из &euro;17,5 млрд заморозили семь стран ЕС
Большую часть из €17,5 млрд заморозили семь стран ЕС
Фото: depositphotos.com

После нападения РФ на Украину в феврале Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд.

Об этом 28 октября заявил спикер Еврокомиссии, сообщил ORF.

Отмечается, что речь идет о счетах, недвижимости, яхтах и другом имуществе 1350 физических и юридических лиц, против которых введены санкции из-за российской агрессии против Украины.

Большую часть из €17,5 млрд заморозили семь стран ЕС: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.

В то же время Венгрия заморозила активы РФ лишь на несколько тысяч евро, отметил ORF со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, но для этого еще многое нужно сделать, отметила 25 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Международной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине (Германия) подчеркнул, что на Западе остаются российские активы, которые заморожены и которые еще можно заморозить. Евросоюзу нужно принять законодательную базу для передачи их Киеву, добавил глава государства.

"Нам нужна компенсация, и это справедливо. А значит, нам нужен реальный быстрый и законный механизм направления российских активов на возмещение убытков, нанесенных российской войной", – отметил Зеленский.

Контекст:

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.

Министр юстиции Денис Малюська заявил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.

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