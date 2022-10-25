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Глава Еврокомиссии: Цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины

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Для использования замороженных в Европе российских активов еще "многое должно быть сделано", отметила фон дер Ляйен
Для использования замороженных в Европе российских активов еще "многое должно быть сделано", отметила фон дер Ляйен
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

В ЕС есть политическая воля, чтобы использовать замороженные в Европе российские активы, но для этого еще многое нужно сделать.

Об этом 25 октября на пресс-конференции в рамках Международной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине (Германия) заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Еврокомиссии.

"Наша цель – не только заморозить, но и изъять эти [российские] активы... Мы создали оперативную группу, в которую вошли эксперты от всех стран – членов ЕС и международные эксперты, она так и называется: "заморозить и конфисковать". Это позволяет… определить правовые предпосылки, при которых эти активы могут быть изъяты и использованы, например, для восстановления Украины, – сказала фон дер Ляйен. – Еще многое должно быть сделано для достижения этой цели. При этом очень важно помнить, – да, мы настаиваем на соблюдении верховенства права… Поэтому этот процесс должен быть взвешенным с правовой точки зрения".

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции в Берлине подчеркнул, что на Западе остаются российские активы, которые заморожены и которые еще можно заморозить. Евросоюзу нужно принять законодательную базу для передачи их Киеву, добавил глава государства.

"Нам нужна компенсация, и это справедливо. А значит, нам нужен реальный быстрый и законный механизм направления российских активов на возмещение убытков, нанесенных российской войной", – отметил Зеленский.

Россия должна отвечать за повреждения и ущерб, которые она нанесла Украине в ходе войны, – "захватчики должны отвечать за свои действия", подчеркнул в ходе выступления премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Контекст:

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Теги: Россия, Германия, Украина, Еврокомиссия, Берлин, арест, Урсула фон дер Ляйен, Европа, убытки, война России против Украины, ущерб, активы, Евросоюз, пресс-конференция, конференция, компенсация, ЕС, восстановление
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