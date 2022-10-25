Глава Еврокомиссии: Цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины

Для использования замороженных в Европе российских активов еще "многое должно быть сделано", отметила фон дер Ляйен Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Об этом 25 октября на пресс-конференции в рамках Международной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине (Германия) заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Еврокомиссии.

"Наша цель – не только заморозить, но и изъять эти [российские] активы... Мы создали оперативную группу, в которую вошли эксперты от всех стран – членов ЕС и международные эксперты, она так и называется: "заморозить и конфисковать". Это позволяет… определить правовые предпосылки, при которых эти активы могут быть изъяты и использованы, например, для восстановления Украины, – сказала фон дер Ляйен. – Еще многое должно быть сделано для достижения этой цели. При этом очень важно помнить, – да, мы настаиваем на соблюдении верховенства права… Поэтому этот процесс должен быть взвешенным с правовой точки зрения".

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции в Берлине подчеркнул, что на Западе остаются российские активы, которые заморожены и которые еще можно заморозить. Евросоюзу нужно принять законодательную базу для передачи их Киеву, добавил глава государства.

"Нам нужна компенсация, и это справедливо. А значит, нам нужен реальный быстрый и законный механизм направления российских активов на возмещение убытков, нанесенных российской войной", – отметил Зеленский.

Россия должна отвечать за повреждения и ущерб, которые она нанесла Украине в ходе войны, – "захватчики должны отвечать за свои действия", подчеркнул в ходе выступления премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.