"Захватчики должны отвечать". Премьер Польши заявил, что активы России нужно использовать для восстановления Украины

Об этом 25 октября, выступая на Международной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине (Германия), заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Европейской комиссии.
"Российские активы, как российского государства, так и олигархов, замороженные в Швейцарии и других странах. Конечно, эти активы могут увеличиваться, но именно этот кошелек нужно использовать для компенсации убытков, для восстановления Украины", – сказал Моравецкий.
Он также призвал продолжать работу по интеграции Украины в ЕС.
Восстановление Украины станет "планом Маршалла" XXI века, а также возможностью для построения более устойчивой и прочной страны, заявил на открытии конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по видеосвязи, призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для Украины.
По мнению премьера Дениса Шмыгаля, финансовый "Рамштайн" нужен для быстрой координации помощи Украине.
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Зеленский в ходе выступления на конференции в Берлине подчеркнул, что на Западе остаются российские активы, которые заморожены и которые еще можно заморозить. Евросоюзу нужно принять законодательную базу для передачи их Киеву, добавил президент Украины.
"Нам нужна компенсация, и это справедливо. А значит, нам нужен реальный быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение убытков, нанесенных российской войной", – отметил Зеленский.