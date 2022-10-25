"Захватчики должны отвечать". Премьер Польши заявил, что активы России нужно использовать для восстановления Украины

Российские активы, замороженные в Швейцарии и других странах, могут увеличиваться, отметил Моравецкий Фото: EPA

Об этом 25 октября, выступая на Международной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине (Германия), заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Европейской комиссии.

"Российские активы, как российского государства, так и олигархов, замороженные в Швейцарии и других странах. Конечно, эти активы могут увеличиваться, но именно этот кошелек нужно использовать для компенсации убытков, для восстановления Украины", – сказал Моравецкий.

Он также призвал продолжать работу по интеграции Украины в ЕС.

Восстановление Украины станет "планом Маршалла" XXI века, а также возможностью для построения более устойчивой и прочной страны, заявил на открытии конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по видеосвязи, призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для Украины.

По мнению премьера Дениса Шмыгаля, финансовый "Рамштайн" нужен для быстрой координации помощи Украине.