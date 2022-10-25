Еврокомиссия работает над тем, чтобы выделять Украине в 2023 году по €1,5 млрд ежемесячно – фон дер Ляйен

Она подчеркнула, что, по оценкам международных финансовых экспертов ЕС, необходимо от €3 до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды Украины – зарплаты, пенсии и другие выплаты.
"Нам нужна поддержка международного сообщества. ЕС должен внести свою часть – я тесно работаю с представителями стран ЕС, чтобы мы могли поддержать Украину ежемесячно на сумму €1,5 млрд до окончания войны и примерно €18 млрд – в 2023 году", – сказал фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии констатировала, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.
"Это – терроризм. Россия пытается разрушить, парализовать Украину, но мы этого не допустим", – заверила фон дер Ляйен.
We can never match the sacrifices Ukrainians are making every day.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022
But we can stand with them and provide what they need – for relief, fast rehabilitation and reconstruction.
This is why we are gathered here today at the #RecoveryOfUkraine conference ↓
https://t.co/KpdLTOkPot
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд – от Соединенных Штатов, $1,3 млрд – от МВФ.