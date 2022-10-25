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Еврокомиссия работает над тем, чтобы выделять Украине в 2023 году по €1,5 млрд ежемесячно – фон дер Ляйен

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина нуждается в помощи в размере от &euro;3 млрд до &euro;5 млрд в месяц
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина нуждается в помощи в размере от €3 млрд до €5 млрд в месяц
Фото: EPA

Европейская комиссия работает с государствами – членами Европейского союза с целью предоставления Украине в 2023 году €18 млрд и €1,5 млрд ежемесячно до окончания войны. Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала 25 октября в Берлине, открывая Международную экспертную конференцию по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины. Видео опубликовано в ее Twitter.

Она подчеркнула, что, по оценкам международных финансовых экспертов ЕС, необходимо от €3 до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды Украины – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

"Нам нужна поддержка международного сообщества. ЕС должен внести свою часть – я тесно работаю с представителями стран ЕС, чтобы мы могли поддержать Украину ежемесячно на сумму €1,5 млрд до окончания войны и примерно €18 млрд – в 2023 году", – сказал фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии констатировала, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.

"Это – терроризм. Россия пытается разрушить, парализовать Украину, но мы этого не допустим", – заверила фон дер Ляйен. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд – от Соединенных Штатов, $1,3 млрд – от МВФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Европейская комиссия, финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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