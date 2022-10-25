Еврокомиссия работает над тем, чтобы выделять Украине в 2023 году по €1,5 млрд ежемесячно – фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина нуждается в помощи в размере от €3 млрд до €5 млрд в месяц Фото: EPA

Она подчеркнула, что, по оценкам международных финансовых экспертов ЕС, необходимо от €3 до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды Украины – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

"Нам нужна поддержка международного сообщества. ЕС должен внести свою часть – я тесно работаю с представителями стран ЕС, чтобы мы могли поддержать Украину ежемесячно на сумму €1,5 млрд до окончания войны и примерно €18 млрд – в 2023 году", – сказал фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии констатировала, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.

"Это – терроризм. Россия пытается разрушить, парализовать Украину, но мы этого не допустим", – заверила фон дер Ляйен.

We can never match the sacrifices Ukrainians are making every day.



But we can stand with them and provide what they need – for relief, fast rehabilitation and reconstruction.



This is why we are gathered here today at the #RecoveryOfUkraine conference ↓

https://t.co/KpdLTOkPot — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022