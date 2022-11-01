В Киевской области оккупанты разрушили около 28 тыс. объектов, если сравнивать с Киевом, то это все здания столицы – ОВА

В Киевской области повреждено около 1500 многоэтажек, рассказал Кулеба Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Об этом в интервью hromadske, опубликованном 1 ноября, рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Если сравнивать с Киевом, то получается, что все здания столицы были бы разрушены. Большие размеры разрушений. Это коснулось и школ, и детских садов, – отметил руководитель ОВА. – Если говорить о жилом фонде, то около 5 тыс. частных домов полностью разрушены... Многоэтажек разрушено полностью 161, а около 1500 повреждено".

По словам Кулебы, для восстановления инфраструктуры Киевской области понадобится около 30 млрд грн.

"Это сумма повреждений, которые мы зафиксировали. Нам нужно концептуально переосмыслить такие города как Бородянка, Макаров", – подчеркнул глава Киевской ОВА.

Кулеба сообщил, что весной правительство Украины выделило 400 млн грн для восстановления инфраструктуры, а также на выполнение первоочередных ремонтных работ в Киевской области, а в октябре – 600 млн грн на капитальное строительство. Еще 200 млн грн направлено из областного бюджета, резюмировал руководитель ОВА.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.

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