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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области оккупанты разрушили около 28 тыс. объектов, если сравнивать с Киевом, то это все здания столицы – ОВА

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В Киевской области повреждено около 1500 многоэтажек, рассказал Кулеба
В Киевской области повреждено около 1500 многоэтажек, рассказал Кулеба
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Российские оккупационные войска в ходе боевых действий разрушили около 28 тыс. объектов в Киевской области.

Об этом в интервью hromadske, опубликованном 1 ноября, рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Если сравнивать с Киевом, то получается, что все здания столицы были бы разрушены. Большие размеры разрушений. Это коснулось и школ, и детских садов, – отметил руководитель ОВА. – Если говорить о жилом фонде, то около 5 тыс. частных домов полностью разрушены... Многоэтажек разрушено полностью 161, а около 1500 повреждено".

По словам Кулебы, для восстановления инфраструктуры Киевской области понадобится около 30 млрд грн.

"Это сумма повреждений, которые мы зафиксировали. Нам нужно концептуально переосмыслить такие города как Бородянка, Макаров", – подчеркнул глава Киевской ОВА.

Кулеба сообщил, что весной правительство Украины выделило 400 млн грн для восстановления инфраструктуры, а также на выполнение первоочередных ремонтных работ в Киевской области, а в октябре – 600 млн грн на капитальное строительство. Еще 200 млн грн направлено из областного бюджета, резюмировал руководитель ОВА.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Киевской области была оккупирована российскими войсками с конца февраля до конца марта. Украинские власти сообщили о полном освобождении региона 2 апреля.

9 апреля Зеленский рассказал, что Великобритания готова взять после войны шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

В начале мая о готовности принять участие в восстановлении школ и больниц Киевской области, которые были разрушены или повреждены российскими оккупантами, заявила Венгрия.

Глава правительства Албании Эди Рама сказал 15 июня в Киеве, что страны Западных Балкан восстановят жилые дома в Ирпене.

В восстановлении больниц в Киевской области примет участие Индонезия, сообщил 29 июня президент страны Джоко Видодо.

Первые проекты реконструкции разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры в Киевской области в конце августа одобрило правительство Литвы.

Теги: Россия, Украина, Киевская ОГА, правительство, Киевская область, строительство, ремонт, война России против Украины, школы, больницы, разрушения, интервью, инфраструктура, Алексей Кулеба, Бородянка, Макаров, восстановление
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