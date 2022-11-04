В Донецкой области за сутки оккупанты убили восьмерых гражданских – ОГА

"За 3 ноября россияне убили восемь гражданских в Донецкой области: пять в Бахмуте, одного в Покровске, одного в Нелиповке и одного в Красногоровке. Кроме того, правоохранители обнаружили тело одного гражданского, убитого россиянами во время оккупации, в Крымках", – говорится в сообщении.

Еще 14 человек в области за сутки получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.