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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки оккупанты убили восьмерых гражданских – ОГА

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Из-за российских обстрелов в четырех городах Донецкой области есть жертвы среди гражданских
Из-за российских обстрелов в четырех городах Донецкой области есть жертвы среди гражданских
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие вражеских атак погибло восемь человек. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 3 ноября россияне убили восемь гражданских в Донецкой области: пять в Бахмуте, одного в Покровске, одного в Нелиповке и одного в Красногоровке. Кроме того, правоохранители обнаружили тело одного гражданского, убитого россиянами во время оккупации, в Крымках", – говорится в сообщении.

Еще 14 человек в области за сутки получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: убийство, Донецкая область, Красногоровка, Бахмут, Покровск, Павел Кириленко
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