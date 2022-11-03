За сутки в результате обстрелов в Донецкой области погибло четыре человека, пятеро ранены – ОВА

Всего за время полномасштабной войны в регионе, по данным ОВА, убит 1151 человек, ранены 2518. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Погибло три мирных жителя в Бахмуте и один в Авдеевке.
"Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации: трех в Рубцах и одного в Лозовой", – добавил Кириленко.
Еще пять человек в области получили ранения: двое в Бахмуте, двое в Торецке, один в Константиновке.
Всего за время полномасштабной войны в регионе, по данным ОВА, убит 1151 человек, ранены 2518. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
На деоккупированных территориях региона правоохранители находят тела мирных жителей, погибших за время оккупации.
2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе.