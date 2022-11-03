За сутки в результате обстрелов в Донецкой области погибло четыре человека, пятеро ранены – ОВА

Обстрелы в Донецкой области не прекращаются Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Погибло три мирных жителя в Бахмуте и один в Авдеевке.

"Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации: трех в Рубцах и одного в Лозовой", – добавил Кириленко.

Еще пять человек в области получили ранения: двое в Бахмуте, двое в Торецке, один в Константиновке.

Всего за время полномасштабной войны в регионе, по данным ОВА, убит 1151 человек, ранены 2518. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Война России против Украины. Главное (обновляется)