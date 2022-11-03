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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в результате обстрелов в Донецкой области погибло четыре человека, пятеро ранены – ОВА

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Обстрелы в Донецкой области не прекращаются
Обстрелы в Донецкой области не прекращаются
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате вражеских обстрелов населенных пунктов Донецкой области 2 ноября погибло четыре человека, еще пять получили ранения, сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко.

Погибло три мирных жителя в Бахмуте и один в Авдеевке.

"Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации: трех в Рубцах и одного в Лозовой", – добавил Кириленко. 

Еще пять человек в области получили ранения: двое в Бахмуте, двое в Торецке, один в Константиновке. 

Всего за время полномасштабной войны в регионе, по данным ОВА, убит 1151 человек, ранены 2518. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

На деоккупированных территориях региона правоохранители находят тела мирных жителей, погибших за время оккупации. 

2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе

Теги: Донецкая область, Константиновка, раненые, Авдеевка, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Торецк, погибшие, Павел Кириленко
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