В Лимане завершили эксгумацию на месте самого большого захоронения – полиция

"Полицейские завершили следственные действия на кладбище в Лимане, где после деоккупации были обнаружены два массовых захоронения. В одной локации покоились гражданские, в другой – украинские защитники. Убитых закапывали в траншеях, часть могил – безымянные. В результате масштабной работы, продолжавшейся более двух недель, следователи изъяли тела 146 человек", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в захоронениях обнаружены тела 111 гражданских лиц и 35 военнослужащих.

В целом в Лимане нашли 25 стихийных захоронений, там работают следственно-оперативные группы.

"В общей сложности в освобожденных населенных пунктах таких захоронений обнаружено уже 58. Ежедневно полиция получает от жителей новые сообщения о похороненных людях. Однако к части этих могил из-за активных боевых действий доступа пока нет", – сообщили в полиции.

Эксперты должны установить причины смерти найденных в захоронениях людей.

"По предварительным данным, люди погибали от минно-взрывных и осколочных ранений в результате российских обстрелов, а также по естественным причинам. Есть тела с признаками насильственной смерти. Количество лиц, казненных российскими солдатами, будет обнародовано по окончании всех экспертиз", – говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщили сегодня, что на деоккупированной территории Донецкой области нашли тела 181 мирного жителя, 155 из них идентифицировали.