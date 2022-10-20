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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лимане завершили эксгумацию на месте самого большого захоронения – полиция

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В Лимане нашли 25 стихийных захоронений
В Лимане нашли 25 стихийных захоронений
Фото: dn.npu.gov.ua

Специалисты завершили эксгумацию тел на месте самого большого захоронения в Лимане Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 20 октября.

"Полицейские завершили следственные действия на кладбище в Лимане, где после деоккупации были обнаружены два массовых захоронения. В одной локации покоились гражданские, в другой – украинские защитники. Убитых закапывали в траншеях, часть могил – безымянные. В результате масштабной работы, продолжавшейся более двух недель, следователи изъяли тела 146 человек", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в захоронениях обнаружены тела 111 гражданских лиц и 35 военнослужащих.

В целом в Лимане нашли 25 стихийных захоронений, там работают следственно-оперативные группы.

"В общей сложности в освобожденных населенных пунктах таких захоронений обнаружено уже 58. Ежедневно полиция получает от жителей новые сообщения о похороненных людях. Однако к части этих могил из-за активных боевых действий доступа пока нет", – сообщили в полиции.

Эксперты должны установить причины смерти найденных в захоронениях людей.

"По предварительным данным, люди погибали от минно-взрывных и осколочных ранений в результате российских обстрелов, а также по естественным причинам. Есть тела с признаками насильственной смерти. Количество лиц, казненных российскими солдатами, будет обнародовано по окончании всех экспертиз", – говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщили сегодня, что на деоккупированной территории Донецкой области нашли тела 181 мирного жителя, 155 из них идентифицировали.

Контекст:

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 26 августа.

По данным Кириленко на 20 октября, в результате российской агрессии с начала полномасштабного вторжения РФ в области погибло 1059 мирных жителей, еще 2440 получили ранения. При этом нет возможности установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, полиция, Лиман, война России против Украины
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