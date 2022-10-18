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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лимане полиция эксгумировала тела пяти убитых детей

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Полиция на освобожденных территориях ежедневно получает от жителей информацию о новых могилах
Полиция на освобожденных территориях ежедневно получает от жителей информацию о новых могилах
Фото: dn.npu.gov.ua

В деоккупированном Лимане Донецкой области полицейские эксгумировали тела пяти погибших детей, после судебно-медицинской экспертизы их перезахоронят. Об этом сообщила 18 октября пресс-служба региональной полиции.

"Четверых детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в своем дворе. Предварительно установлено, что все они погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов", – говорится в сообщении.

Полицейские достали из стихийных могил трех девочек 2021-го, 2019-го и 2008 годов рождения (две из них – сестры друг другу) и двух мальчиков, рожденных в 2011-м и 2012 годах. 

В полиции напомнили, что следственные действия в Лимане, на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донецкой области, продолжаются уже две недели. Также правоохранители изымают тела из одиночных захоронений во дворах и в огородах.

"На освобожденных территориях обнаружено 45 захоронений, из них 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане. Однако эти данные не окончательные, поскольку ежедневно полиция получает от жителей информацию о новых могилах. Только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях", – добавили в полиции. 

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.  

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.

5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили захоронение с более 50 погибшими гражданскими.

По данным полиции Донецкой области на 17 октября, в Лимане эксгумировали тела 35 военных и 152 гражданских, работы по эксгумации и экспертизе продолжаются. 

Теги: Донецкая область, полиция, Лиман, дети, кладбище, обстрелы, война России против Украины, массовые захоронения, погибшие, могила, эксгумация, деоккупация
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