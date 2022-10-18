В Лимане полиция эксгумировала тела пяти убитых детей

Полиция на освобожденных территориях ежедневно получает от жителей информацию о новых могилах Фото: dn.npu.gov.ua

"Четверых детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в своем дворе. Предварительно установлено, что все они погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов", – говорится в сообщении.

Полицейские достали из стихийных могил трех девочек 2021-го, 2019-го и 2008 годов рождения (две из них – сестры друг другу) и двух мальчиков, рожденных в 2011-м и 2012 годах.

В полиции напомнили, что следственные действия в Лимане, на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донецкой области, продолжаются уже две недели. Также правоохранители изымают тела из одиночных захоронений во дворах и в огородах.

"На освобожденных территориях обнаружено 45 захоронений, из них 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане. Однако эти данные не окончательные, поскольку ежедневно полиция получает от жителей информацию о новых могилах. Только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях", – добавили в полиции.