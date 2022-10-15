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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два месяца в оккупации без родителей. История девятилетнего мальчика вошла в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Саша Мероненко: Я взял вещи, документы. Булочку взял, конфеты, которые маме привез и всей семье
Саша Мероненко: Я взял вещи, документы. Булочку взял, конфеты, которые маме привез и всей семье
Фото: сivilvoicesmuseum.org

Девятилетний Саша Мероненко смог добраться из оккупированного села Подгорное Запорожской области к родителям в Запорожье. Мальчик пережил обстрелы, жизнь в оккупации без родителей и две эвакуации. Его история вошла в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, сообщили 15 октября в пресс-службе Фонда.

Семья жила в селе Степное, его начали обстреливать 2 марта. Маму Саши Карину отвезли в роддом в другое село в начале войны, мальчик с папой и другими членами семьи оставался в своем селе, но 4 марта в их дом попал снаряд. Под обстрелами в полуразрушенном доме 11 человек из семьи Мероненко искали способы эвакуировать детей. Ни продуктов, ни лекарств в Степном после оккупации не было. Сестра Карины жила в селе Подгорное, оно тоже было оккупировано, но там было спокойнее. Сашу перевезли туда, он прожил без родителей полтора месяца.

"Плохо жили, сильно стреляли. Тетя оставляла ребенка бабушке, а сама ходила на кухню развалившуюся готовить", – рассказал Саша.

В Подгорном вскоре тоже начались обстрелы, а в апреле ВСУ освободили Степное. В то же время военные предупредили, что всем нужно уехать, так как село оказалось на линии фронта. Забрать из Подгорного детей семья не могла, так как оно все еще было в оккупации. Саша оставался там, в то время как его родственники перебрались в Запорожье. Карина принялась узнавать, как можно эвакуировать сына, организовать это помогли волонтеры.

"Я взял вещи, документы. Булочку взял, конфеты, которые маме привез и всей семье", – поделился мальчик.

Он ехал через блокпосты, переходил пешком из села в село, все это время у Карины не было связи с сыном. Саша смог добраться к семье, сейчас волонтеры устроили их жить в аптеке. Ребенок рассказывает, что самолеты в Запорожье не летают, только ракеты, работает ПВО. Теперь он заботится о маленькой сестре и хочет вернуться домой.

Полную историю Саши можно прочитать по ссылке.

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 35 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Теги: Запорожье, оккупация, эвакуация, Степное, дети, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, семья, музей, мальчик
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