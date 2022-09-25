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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я сам отвез в морг всю свою семью". Полицейский поделился историей с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Иван Симороз: Я не знаю, как после такого жить
Иван Симороз: Я не знаю, как после такого жить
Фото: сivilvoicesmuseum.org

26-летний полицейский Иван Симороз потерял всю семью: мать, отца, бабушку, брата, жену и годовалую дочь. Российская бомба попала в их дом в Бородянке в первые дни полномасштабного вторжения. История Ивана вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Трагедия произошла 26 февраля днем. Иван был на работе в 3 км от дома, когда услышал мощный взрыв, это был первый авиаудар по Бородянке. Он начал звонить маме, жене, отцу, брату и бабушке, но все были вне зоны досягаемости. Долго набирал соседей, один из которых наконец ответил, что в дом Ивана "прилетело".

Мужчина отправился домой, где все было полностью разрушено, частично уцелели только погреб под домом и мастерская отца. Иван надеялся, что найдет там кого-то живым.

"Я сразу увидел мать: она лежала на холодильнике, в крови, без признаков жизни. В 200 м от дома лежал мертвый брат без ног. Потом мы обнаружили тело бабушки. А посреди руин – мой ребенок, еще живой", – вспоминает Иван.

Годовалая дочь лежала на том, что до взрыва было мягкой мебелью, и еще дышала. Кум, разбиравший завалы вместе с Иваном, сразу повез ее в больницу, но в тот же день девочка умерла. Тело жены Иван отыскал под деревом у дома. Отца нашел под другим деревом. Вечером Иван сам отвез всю свою семью в морг.

"У меня все было хорошо. Каждый вечер, когда приходил с работы, ребенок и жена встречали, – вспоминает Иван. – Я не знаю, как после такого жить".

Полицейский говорит, что теперь полностью погрузился в работу ради помощи другим людям. 

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 35 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибло более 1500 гражданских.

Теги: Россия, Украина, взрыв, авиаудар, война России против Украины, полицейский, семья, музей, Бородянка
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