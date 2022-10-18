"Нам вроде орден за Лиман дадут". Оккупант рассказал матери о ситуации на фронте – перехват ГУР

Оккупант надеется на награду за "оборону" разрушенного его войсками Лимана Фото: Володимир Зеленський / Facebook

По его словам, российские войска пока держат оборону, но постоянно несут потери.

"Мам, ну каждый день 200-е, 300-е есть. Ну, раненые и трупы, каждый день что-то есть", – говорит он.

Оккупант сообщил, что военным "в подмогу" доставили 3 тыс. заключенных, которые находятся на передовой. Также он пересказывает слухи, что их могут наградить за бои в Лимане Донецкой области.

"Нам вроде бы орден за Лиман дадут. Что, что мы оборонялись же. Там это, вообще говорят в России, что нас героями считают, герои Лимана", – также рассказывает он.

Оккупант сообщил, что в Лимане их было около 300 человек, и их оттуда эвакуировали. Сейчас к ним пришла подмога, но все равно тяжело и каждый день стреляют, жалуется он.

"А ты слышал, что Путин Киев взорвал?" – спрашивает его мать.

Он отвечает, что такой информации у них нет

.