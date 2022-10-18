"Нам вроде орден за Лиман дадут". Оккупант рассказал матери о ситуации на фронте – перехват ГУР

По его словам, российские войска пока держат оборону, но постоянно несут потери.
"Мам, ну каждый день 200-е, 300-е есть. Ну, раненые и трупы, каждый день что-то есть", – говорит он.
Оккупант сообщил, что военным "в подмогу" доставили 3 тыс. заключенных, которые находятся на передовой. Также он пересказывает слухи, что их могут наградить за бои в Лимане Донецкой области.
"Нам вроде бы орден за Лиман дадут. Что, что мы оборонялись же. Там это, вообще говорят в России, что нас героями считают, герои Лимана", – также рассказывает он.
Оккупант сообщил, что в Лимане их было около 300 человек, и их оттуда эвакуировали. Сейчас к ним пришла подмога, но все равно тяжело и каждый день стреляют, жалуется он.
"А ты слышал, что Путин Киев взорвал?" – спрашивает его мать.
Он отвечает, что такой информации у них нет
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Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.
5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.