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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам вроде орден за Лиман дадут". Оккупант рассказал матери о ситуации на фронте – перехват ГУР

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Оккупант надеется на награду за "оборону" разрушенного его войсками Лимана
Оккупант надеется на награду за "оборону" разрушенного его войсками Лимана
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Военнослужащий из РФ рассказал матери о потерях и ситуации на фронте. Он пожаловался на ежедневные обстрелы. Об этом идет речь в перехвате разговора, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны 18 октября.

По его словам, российские войска пока держат оборону, но постоянно несут потери.

"Мам, ну каждый день 200-е, 300-е есть. Ну, раненые и трупы, каждый день что-то есть", – говорит он.

Оккупант сообщил, что военным "в подмогу" доставили 3 тыс. заключенных, которые находятся на передовой. Также он пересказывает слухи, что их могут наградить за бои в Лимане Донецкой области.

"Нам вроде бы орден за Лиман дадут. Что, что мы оборонялись же. Там это, вообще говорят в России, что нас героями считают, герои Лимана", – также рассказывает он.

Оккупант сообщил, что в Лимане их было около 300 человек, и их оттуда эвакуировали. Сейчас к ним пришла подмога, но все равно тяжело и каждый день стреляют, жалуется он.

"А ты слышал, что Путин Киев взорвал?" – спрашивает его мать.

Он отвечает, что такой информации у них нет

.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.  

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.

5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.

Теги: Донецкая область, Лиман, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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