За минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой области погибло четыре человека – ОВА

По его данным, два мирных жителя убиты в Торском, по одному – в Бахмуте и в Колодцах.
Кроме того, правоохранители обнаружили в Рубцах пять тел гражданских, которые стали жертвами россиян во время оккупации.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кииленко.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
Село Рубцы Вооруженные силы Украины деоккупировали 4 октября. По словам Кириленко, в населенном пункте – тяжелые разрушения, а линия фронта до сих пор близко, поэтому возвращаться в село еще рано.