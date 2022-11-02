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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой области погибло четыре человека – ОВА

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В Рубцах найдены пять тел мирных жителей, которые стали жертвами россиян во время оккупации
В Рубцах найдены пять тел мирных жителей, которые стали жертвами россиян во время оккупации
Фото: Павло Кириленко / Telegram

За последние сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибло четыре человека, еще 10 получили ранения. Об этом 2 ноября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его данным, два мирных жителя убиты в Торском, по одному – в Бахмуте и в Колодцах.

Кроме того, правоохранители обнаружили в Рубцах пять тел гражданских, которые стали жертвами россиян во время оккупации.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кииленко.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Село Рубцы Вооруженные силы Украины деоккупировали 4 октября. По словам Кириленко, в населенном пункте – тяжелые разрушения, а линия фронта до сих пор близко, поэтому возвращаться в село еще рано.

Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, Волноваха, раненые, жертвы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко, российские оккупанты
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