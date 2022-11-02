За минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой области погибло четыре человека – ОВА

В Рубцах найдены пять тел мирных жителей, которые стали жертвами россиян во время оккупации Фото: Павло Кириленко / Telegram

По его данным, два мирных жителя убиты в Торском, по одному – в Бахмуте и в Колодцах.

Кроме того, правоохранители обнаружили в Рубцах пять тел гражданских, которые стали жертвами россиян во время оккупации.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кииленко.