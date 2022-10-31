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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погибли от обстрелов четыре человека, найдено тело погибшего в Святогорске – ОВА

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Бахмут находится под постоянными обстрелами россиян
Бахмут находится под постоянными обстрелами россиян
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли по меньшей мере 1130 мирных жителей. Об этом сообщил утром 31 октября в Telegram глава ОВА Павел Кириленко.

"30 октября стало известно о четырех мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами, – в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тело одного гражданского, погибшего во время оккупации, – в Святогорске", – написал Кириленко. 

Еще два человека за день получили ранения – оба в Авдеевке.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли 1130 мирных жителей, ранены 2500. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметил Кириленко. 

Бахмут остается самой горячей точкой Донецкой области, отметили в региональном управлении ГСЧС.

"Враг ровняет город с землей. Под российские снаряды попадают жилые дома, школы, предприятия, магазины, больницы и гражданское население", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid022EMVxR5siu1hG8W7cavbpqmRaFD3VsKx9J3EjNnTN5o4xARpk8C7iR2Y6VdKTyiEl

В Святогорске спасатели 30 октября разбирали завалы частично разрушенного российскими обстрелами трехэтажного здания на территории Святогорской лавры, сообщили в ГСЧС. В этот день было найдено тело одного человека (личность и пол устанавливают). Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid0fiWZjatQySuSFLDmjCEmeYKfCwGLE5HymQABvpFGndZuVTLEjzGQbzJ59aHLscUol

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Святогорск был оккупирован частично, сообщали в МВД 3 августа. 12 сентября в Нацгвардии проинформировали о заходе украинских защитников на захваченную территорию и ее освобождении.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, раненые, Авдеевка, Святогорск, спасатели, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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