В Донецкой области за сутки погибли от обстрелов четыре человека, найдено тело погибшего в Святогорске – ОВА

"30 октября стало известно о четырех мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами, – в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тело одного гражданского, погибшего во время оккупации, – в Святогорске", – написал Кириленко.

Еще два человека за день получили ранения – оба в Авдеевке.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли 1130 мирных жителей, ранены 2500. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметил Кириленко.

Бахмут остается самой горячей точкой Донецкой области, отметили в региональном управлении ГСЧС.

"Враг ровняет город с землей. Под российские снаряды попадают жилые дома, школы, предприятия, магазины, больницы и гражданское население", – говорится в сообщении.

В Святогорске спасатели 30 октября разбирали завалы частично разрушенного российскими обстрелами трехэтажного здания на территории Святогорской лавры, сообщили в ГСЧС. В этот день было найдено тело одного человека (личность и пол устанавливают). Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших.