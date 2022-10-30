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ВОЙНА В УКРАИНЕ

29 октября в Донецкой области погибло пять мирных жителей. Также найдены тела пяти погибших во время российской оккупации – глава ОВА

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Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан!
Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

29 октября вследствие российских обстрелов погибло пять мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook 30 октября.

"Россия убивает гражданских! За 29 октября стало известно о пяти мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клищеевке и Елизаветовке. Еще восемь человек вчера получили ранения", – написал он.

Также правоохранители выявили тела пяти мирных жителей, погибших во время российской оккупаиции: двоих в Коровином Яру, двоих в Святогорске и одного в Лимане.

С начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1125 мирных жителей, 2499 пострадали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – заявил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0GLSu9MRZtfKjVGUNmU6hpYdiF9Sa9MmUC5BVaN5yfzjEGdtQJ1wJos3U5wCwFAcXl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В Нацполиции 20 октября сообщили, что на освобожденных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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