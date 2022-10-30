29 октября в Донецкой области погибло пять мирных жителей. Также найдены тела пяти погибших во время российской оккупации – глава ОВА

"Россия убивает гражданских! За 29 октября стало известно о пяти мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клищеевке и Елизаветовке. Еще восемь человек вчера получили ранения", – написал он.
Также правоохранители выявили тела пяти мирных жителей, погибших во время российской оккупаиции: двоих в Коровином Яру, двоих в Святогорске и одного в Лимане.
С начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1125 мирных жителей, 2499 пострадали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
В Нацполиции 20 октября сообщили, что на освобожденных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей.