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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области 28 октября от обстрелов РФ погибло трое мирных жителей – глава ОВА

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Кириленко: За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!
Кириленко: За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

28 октября вследствие российских обстрелов погибло трое мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook 29 октября.

"Россия убивает гражданских! За 28 октября россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: двоих в Курдюмовке и одного в Северном", – заявил он.

Еще восемь человек получили ранения.

В целом в Донецкой области с начала российского вторжения погибло 1115 мирных жителей, 2491 был ранен. При этом нет возможности установить точное число жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В Нацполиции 20 октября сообщили, что на освобожденных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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