В Донецкой области 28 октября от обстрелов РФ погибло трое мирных жителей – глава ОВА

Кириленко: За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать! Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Россия убивает гражданских! За 28 октября россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: двоих в Курдюмовке и одного в Северном", – заявил он.

Еще восемь человек получили ранения.

В целом в Донецкой области с начала российского вторжения погибло 1115 мирных жителей, 2491 был ранен. При этом нет возможности установить точное число жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – говорится в сообщении.

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