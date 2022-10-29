В Донецкой области 28 октября от обстрелов РФ погибло трое мирных жителей – глава ОВА

"Россия убивает гражданских! За 28 октября россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: двоих в Курдюмовке и одного в Северном", – заявил он.
Еще восемь человек получили ранения.
В целом в Донецкой области с начала российского вторжения погибло 1115 мирных жителей, 2491 был ранен. При этом нет возможности установить точное число жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
В Нацполиции 20 октября сообщили, что на освобожденных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей.