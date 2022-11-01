В Донецкой области за сутки от российских обстрелов погибло трое мирных жителей, еще трое получили ранения – глава ОВА

Два человека погибли в Бахмуте, один – в Кураховом. Еще трое гражданских получили ранения.
Также правоохранители обнаружили в Рубцах тело гражданского, погибшего во время оккупации.
Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1134 мирных жителя, еще 2503 были ранены. При этом Кириленко отметил, что сейчас нельзя установить точное количество жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – заявил он.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
Святогорск был оккупирован частично, сообщали в МВД 3 августа. 12 сентября в Нацгвардии проинформировали о заходе украинских защитников на захваченную территорию и ее освобождении.