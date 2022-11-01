В Донецкой области за сутки от российских обстрелов погибло трое мирных жителей, еще трое получили ранения – глава ОВА

Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан! Фото: Павло Кириленко / Telegram

Два человека погибли в Бахмуте, один – в Кураховом. Еще трое гражданских получили ранения.

Также правоохранители обнаружили в Рубцах тело гражданского, погибшего во время оккупации.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1134 мирных жителя, еще 2503 были ранены. При этом Кириленко отметил, что сейчас нельзя установить точное количество жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – заявил он.