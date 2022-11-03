В Мариуполе оккупанты резко ужесточили фильтрационные меры

По его словам, проходит глобальная "зачистка" по Центральному, Приморскому и Кальмиусскому районам, преимущественно в местах проезда военной техники и дислокации оккупантов. Патрули в составе комендатуры и "министерства государственной безопасности" ввели поквартирный обход.

Оккупанты проверяют телефоны на наличие компрометирующих фото, сообщений в социальных сетях и частной переписке. Также проводят обыски домов в поиске украинской символики, литературы и другого оружия, переписывают личные данные всех жителей.

"Процесс фильтрации не останавливается. Общая очередь в количественных показателях только по Центральному району города составляет 15 тыс. человек. Ежедневно максимально до 30 человек проходят фильтрацию, из них в среднем до пяти человек ежедневно исчезают из-за арестов прямо в здании райотдела полиции оккупантов. Без бумажки о фильтрации невозможно трудоустройство на любую работу, поэтому люди вынуждены идти на унизительную и рискованную процедуру выживания", – написал Андрющенко.

Также он добавил, что недавно СМИ оккупантов сообщили об отмене необходимости дактилоскопии при пересечении границы для жителей оккупированных территорий. Однако 3 ноября вышло разъяснение, что дактилоскопия остается необходимой процедурой для беженцев.