В Мариуполе оккупанты резко ужесточили фильтрационные меры

По его словам, проходит глобальная "зачистка" по Центральному, Приморскому и Кальмиусскому районам, преимущественно в местах проезда военной техники и дислокации оккупантов. Патрули в составе комендатуры и "министерства государственной безопасности" ввели поквартирный обход.
Оккупанты проверяют телефоны на наличие компрометирующих фото, сообщений в социальных сетях и частной переписке. Также проводят обыски домов в поиске украинской символики, литературы и другого оружия, переписывают личные данные всех жителей.
"Процесс фильтрации не останавливается. Общая очередь в количественных показателях только по Центральному району города составляет 15 тыс. человек. Ежедневно максимально до 30 человек проходят фильтрацию, из них в среднем до пяти человек ежедневно исчезают из-за арестов прямо в здании райотдела полиции оккупантов. Без бумажки о фильтрации невозможно трудоустройство на любую работу, поэтому люди вынуждены идти на унизительную и рискованную процедуру выживания", – написал Андрющенко.
Также он добавил, что недавно СМИ оккупантов сообщили об отмене необходимости дактилоскопии при пересечении границы для жителей оккупированных территорий. Однако 3 ноября вышло разъяснение, что дактилоскопия остается необходимой процедурой для беженцев.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр города Вадим Бойченко рассказал, что в Мариуполе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.