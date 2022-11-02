В Мариуполе оккупанты раздали жителям электрообогреватели, которыми нельзя пользоваться

"В оккупированном Мариуполе подготовка к отопительному сезону провалилась. Чтобы хоть как-то выкрутиться, коллаборанты раздали жителям электрообогреватели. Но у людей до сих пор нет электроэнергии, а там, где есть, из-за сильной нагрузки начинаются возгорания", – говорится в сообщении.
По данным горсовета, с сентября в городе произошло 75 пожаров из-за кризиса в электросети, поскольку захватчики сами обстреляли ее во время блокады. При этом коллаборанты выпустили по местному телевидению сюжет, в котором указали, что нельзя включать обогреватели вместе с другими электроприборами.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр города Вадим Бойченко говорил, что в Мариуполе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.