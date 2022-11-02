В Мариуполе оккупанты раздали жителям электрообогреватели, которыми нельзя пользоваться

"В оккупированном Мариуполе подготовка к отопительному сезону провалилась. Чтобы хоть как-то выкрутиться, коллаборанты раздали жителям электрообогреватели. Но у людей до сих пор нет электроэнергии, а там, где есть, из-за сильной нагрузки начинаются возгорания", – говорится в сообщении.

По данным горсовета, с сентября в городе произошло 75 пожаров из-за кризиса в электросети, поскольку захватчики сами обстреляли ее во время блокады. При этом коллаборанты выпустили по местному телевидению сюжет, в котором указали, что нельзя включать обогреватели вместе с другими электроприборами.