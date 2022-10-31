В Мариупольском районе обнаружили место базирования оккупантов – Андрющенко

По его информации, в селе находятся по меньшей мере шесть КамАЗов мобилизованных россиян и военная техника.
"Руководство базой высшего уровня прибывает почти ежедневно на двух вертолетах. Тренировки проходят на полигоне возле хутора Бабах-Тарама", – отметил Андрющенко.
Также советник мэра Мариуполя отметил, что во времена СССР неподалеку была расположена воинская часть зенитных войск.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр города Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
29 октября Вадим Бойченко заявил, что в оккупированном Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.