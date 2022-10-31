В Мариупольском районе обнаружили место базирования оккупантов – Андрющенко

По информации советника мэра Мариуполя, в селе находятся по меньшей мере шесть КамАЗов мобилизованных россиян Фото: EPA

По его информации, в селе находятся по меньшей мере шесть КамАЗов мобилизованных россиян и военная техника.

"Руководство базой высшего уровня прибывает почти ежедневно на двух вертолетах. Тренировки проходят на полигоне возле хутора Бабах-Тарама", – отметил Андрющенко.

Также советник мэра Мариуполя отметил, что во времена СССР неподалеку была расположена воинская часть зенитных войск.