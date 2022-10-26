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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Заботой здесь не пахнет". Андрющенко объяснил, почему оккупанты сносят дома в Мариуполе

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Россияне сносят дома в оккупированном Мариуполе
Россияне сносят дома в оккупированном Мариуполе
Фото: EPA

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как российские оккупанты сносят многоэтажные дома в городе. Видео он опубликовал 26 октября в Telegram.

"Еще один район под сносом, а люди на улице или в самозанятом жилье. Приморское. Площадь Лунина, известная как "Стрелка". Относительно ответа на вопрос: зачем сносить, первоочередная потребность ремонтировать и строить. Ответ прост. Просто россияне получили бюджетное финансирование на снос домов. Вот и сносят. Заботой здесь не пахнет. Просто нажива на горе мариупольцев", – написал он.

Андрющенко отметил, что жители этих домов в 2008-2010 годуах отстояли свою площадь от сплошной застройки киосками.

"Пожалуй, что первый массовый акт общественного неповиновения с положительным результатом в Мариуполе. Теперь только в памяти", – написал он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Мариуполь, снос, жилье, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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