"Заботой здесь не пахнет". Андрющенко объяснил, почему оккупанты сносят дома в Мариуполе

"Еще один район под сносом, а люди на улице или в самозанятом жилье. Приморское. Площадь Лунина, известная как "Стрелка". Относительно ответа на вопрос: зачем сносить, первоочередная потребность ремонтировать и строить. Ответ прост. Просто россияне получили бюджетное финансирование на снос домов. Вот и сносят. Заботой здесь не пахнет. Просто нажива на горе мариупольцев", – написал он.

Андрющенко отметил, что жители этих домов в 2008-2010 годуах отстояли свою площадь от сплошной застройки киосками.

"Пожалуй, что первый массовый акт общественного неповиновения с положительным результатом в Мариуполе. Теперь только в памяти", – написал он.