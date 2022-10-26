В Мариуполе люди из разбомбленных домов живут в палатках, им не дают новое жилье

Палатки расположены у кинотеатра "Савона", где жители города скрывались во время обстрелов россиян. Люди до сих пор продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра.

"Все обещают помочь. Но когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", – цитирует жителей горсовет.