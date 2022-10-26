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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе люди из разбомбленных домов живут в палатках, им не дают новое жилье

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Жителям Мариуполя приходится жить в палатках, так как нет другого жилья
Жителям Мариуполя приходится жить в палатках, так как нет другого жилья
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В Мариуполе Донецкой области люди, чьи дома разбомбили россияне, до сих пор живут в палатках. Новое жилье оккупанты им не предоставили, сообщает 26 октября Мариупольский городской совет в Telegram.

Палатки расположены у кинотеатра "Савона", где жители города скрывались во время обстрелов россиян. Люди до сих пор продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра.

"Все обещают помочь. Но когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", – цитирует жителей горсовет.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, жилье, палатки, война России против Украины, российские оккупанты
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