В Мариуполе люди из разбомбленных домов живут в палатках, им не дают новое жилье

Палатки расположены у кинотеатра "Савона", где жители города скрывались во время обстрелов россиян. Люди до сих пор продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра.
"Все обещают помочь. Но когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", – цитирует жителей горсовет.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.