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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стоимость повреждений Мариуполя в результате российской агрессии составляет $12,5–14,5 млрд – Бойченко

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До полномасштабного вторжения России в Мариуполе проживало более 500 тыс. человек
До полномасштабного вторжения России в Мариуполе проживало более 500 тыс. человек
Фото: ЕРА

В оккупированном Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Вадим Бойченко, информирует в Telegrаm Мариупольский городской совет.

"Из 2600 многоквартирных домов половина разрушена. Всего, по нашим подсчетам, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов. Россия должна заплатить репарации нашему городу", – сказал Бойченко.

По предварительным данным, стоимость повреждений Мариуполя от российской агрессии составляет $12,5–14,5 млрд, отметил мэр.

По его словам, "российские оккупанты продолжают разрушать дома, чтобы уничтожить следы своих военных преступлений", но они уже зафиксированы и "Россия не сможет уйти от ответственности за свои преступления".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, оккупация, Мариуполь, вторжение, преступление, война России против Украины, Вадим Бойченко, инфраструктура, репарации, мэр, российские оккупанты
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