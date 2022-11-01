Оккупанты отказывают жителям Мариуполя в обещанных выплатах за разрушенное жилье

Люди получают отписки, будто бы у них "неполные сведения" в документах, говорится в сообщении.

"Таким образом, так называемая коллаборационная власть в очередной раз доказала, что все ее обещания ничего не стоят. Все делается только для пропагандистских роликов, а действительно проблемы и жизни мариупольцев никого не интересуют", – отмечают в горсовете.