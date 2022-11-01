Оккупанты отказывают жителям Мариуполя в обещанных выплатах за разрушенное жилье

Люди получают отписки, будто бы у них "неполные сведения" в документах, говорится в сообщении.
"Таким образом, так называемая коллаборационная власть в очередной раз доказала, что все ее обещания ничего не стоят. Все делается только для пропагандистских роликов, а действительно проблемы и жизни мариупольцев никого не интересуют", – отмечают в горсовете.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр города Вадим Бойченко говорил, что в Мариуполе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.